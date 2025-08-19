 వింటేజ్‌ రూట్స్‌.. మోడ్రన్‌ సోల్‌.. రెండూ..! (ఫొటోలు) | Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree Photos | Sakshi
వింటేజ్‌ రూట్స్‌.. మోడ్రన్‌ సోల్‌.. రెండూ..! (ఫొటోలు)

Aug 19 2025 6:30 PM | Updated on Aug 19 2025 6:38 PM

Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree Photos1
1/14

ప్రముఖ యాంకర్, నటి అనసూయ భరద్వాజ్ సినీ అభిమానులకు సుపరిచితం

Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree Photos2
2/14

తెలుగులో యాంకర్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించి, పలు మూవీల్లో నటిస్తూ నటిగా మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు.

Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree Photos3
3/14

తనదైన పాత్రలతో ప్రత్యేకతను చాటుకుంటూ వస్తున్న నటి

Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree Photos4
4/14

సోషల్‌ మీడియాలో తన ఫోటోలు, అభిప్రాయాలతో వార్తల్లో నిలుస్తూ ఉండే విలక్షణనటి

Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree Photos5
5/14

వివాదమైనా, వినోదమైనా విమర్శలను తనదైన శైలితో తిప్పు కొడుతూ తన వ్యక్తిత్వాన్ని చాటుకునేమహిళ అనసూయ

Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree Photos6
6/14

తాజాగా వింటేజ్‌ రూట్స్‌, మెడ్రల్‌ సోల్‌ అంటూ కొన్ని ఫోటోలు షేర్‌ చేశారు.

Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree Photos7
7/14

చక్కగా చీరచుట్టుకొని, పొడవాటి జడ, అందమైన ముస్తాబుతో అందంగా మెరిసిన అనసూయ

Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree Photos8
8/14

Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree Photos9
9/14

Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree Photos10
10/14

Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree Photos11
11/14

Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree Photos12
12/14

Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree Photos13
13/14

Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree Photos14
14/14

