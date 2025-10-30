 డైమండ్‌ నగల్లో మెరిపోతున్న రష్మిక మందన్నా (ఫోటోలు) | Rashmika Mandanna Slays The Fashion Game In A White Corset Top Photos | Sakshi
డైమండ్‌ నగల్లో మెరిపోతున్న రష్మిక మందన్నా (ఫోటోలు)

Oct 30 2025 5:27 PM | Updated on Oct 30 2025 5:36 PM

Rashmika Mandanna Slays The Fashion Game In A White Corset Top Photos1
1/11

లాస్ ఏంజిల్స్‌లో జరిగిన స్వరోవ్స్కీ మాస్టర్స్ ఆఫ్ లైట్ ప్రారంభోత్సవ వేడుకకు హాజరైన స్టార్‌ హీరోయిన్‌ రష్మిక మందన్నా

Rashmika Mandanna Slays The Fashion Game In A White Corset Top Photos2
2/11

స్వరోవ్స్కీ స్థాపించి 130 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా 2025లో 130వ వార్షికోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటోంది.

Rashmika Mandanna Slays The Fashion Game In A White Corset Top Photos3
3/11

"130 ఇయర్స్ ఆఫ్ లైట్ & జాయ్" అనే పేరిట పలు కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది.

Rashmika Mandanna Slays The Fashion Game In A White Corset Top Photos4
4/11

2025 దీపావళి సందర్భంగా రష్మిక మందన్నాను ఇండియా కొత్త బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా ప్రకటించింది.

Rashmika Mandanna Slays The Fashion Game In A White Corset Top Photos5
5/11

మెట్ గాలా 2025:"టైలర్డ్ ఫర్ యు" అనే థీమ్‌తో ఒక గ్రాండ్‌ ఈవెంట్‌ నిర్వహించింది.

Rashmika Mandanna Slays The Fashion Game In A White Corset Top Photos6
6/11

అరియానా గ్రాండేతో కలిసి స్ప్రింగ్-సమ్మర్ 2025 ప్రచారాన్ని కూడా చేపట్టింది.

Rashmika Mandanna Slays The Fashion Game In A White Corset Top Photos7
7/11

Rashmika Mandanna Slays The Fashion Game In A White Corset Top Photos8
8/11

Rashmika Mandanna Slays The Fashion Game In A White Corset Top Photos9
9/11

Rashmika Mandanna Slays The Fashion Game In A White Corset Top Photos10
10/11

Rashmika Mandanna Slays The Fashion Game In A White Corset Top Photos11
11/11

డైమండ్‌ నగల్లో మెరిపోతున్న రష్మిక మందన్నా (ఫోటోలు)
