 లేటు వయసు పెళ్లి.. ముచ్చటగా 365 రోజులు (ఫొటోలు) | Kris Venugopal and Divya Sreedhar Wedding Anniversary Pics
లేటు వయసు పెళ్లి.. ముచ్చటగా 365 రోజులు (ఫొటోలు)

Oct 30 2025 11:15 AM | Updated on Oct 30 2025 2:23 PM

Kris Venugopal and Divya Sreedhar Wedding Anniversary Pics1
1/12

బుల్లితెర నటుడు వేణుగోపాల్ ((VENUGOPAL) నటి దివ్య శ్రీధర్‌‌ను (DIVYA SRIDHAR) మూడు ముళ్ల బంధానికి వసంతం పూర్తైంది.

Kris Venugopal and Divya Sreedhar Wedding Anniversary Pics2
2/12

ప్రేమకు వయసు లేదని నిరూపించిన వీరి వివాహం అప్పట్లో పెద్ద సంచలనం.

Kris Venugopal and Divya Sreedhar Wedding Anniversary Pics3
3/12

'పాతరమట్టు' అనే సీరియల్‌లో కలిసి నటించిన వీరి పరిచయం ప్రణయం, ఆ తరువాత పరిణయానికి దారి తీసింది.

Kris Venugopal and Divya Sreedhar Wedding Anniversary Pics4
4/12

కేరళ లోని గురువాయర్‌లో ముచ్చటగా వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు.

Kris Venugopal and Divya Sreedhar Wedding Anniversary Pics5
5/12

దివ్య శ్రీధర్‌‌కు మొదటి వివాహం ద్వారా ఇద్దలు పిల్లలు.

Kris Venugopal and Divya Sreedhar Wedding Anniversary Pics6
6/12

పెళ్లి తరువాత ఎవరెన్ని విమర్శలు చేసినా, ట్రోల్‌ చేసినా లెక్కచేయకుండా క్రిస్‌ అండ్‌ దివ్య ( Kriss&Divya) సంతోషంగా జీవితాన్ని గడిపారు.

Kris Venugopal and Divya Sreedhar Wedding Anniversary Pics7
7/12

Kris Venugopal and Divya Sreedhar Wedding Anniversary Pics8
8/12

Kris Venugopal and Divya Sreedhar Wedding Anniversary Pics9
9/12

Kris Venugopal and Divya Sreedhar Wedding Anniversary Pics10
10/12

Kris Venugopal and Divya Sreedhar Wedding Anniversary Pics11
11/12

Kris Venugopal and Divya Sreedhar Wedding Anniversary Pics12
12/12

# Tag
Venugopal divya wedding anniversary photo gallery
