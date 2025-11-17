 బ్లాక్ లెహంగాలో రాణిలా మిస్ ఇండియా మానికా విశ్వకర్మ..! | Miss India Manika Vishwakarma Looks Like A Queen In A Black Lehenga, Stunning Photos Went Viral On Social Media | Sakshi
బ్లాక్ లెహంగాలో రాణిలా మిస్ ఇండియా మానికా విశ్వకర్మ..!

Nov 17 2025 7:52 PM | Updated on Nov 17 2025 8:25 PM

Miss India Manika Vishwakarma looks like a queen in a black lehenga..!1
Miss India Manika Vishwakarma looks like a queen in a black lehenga..!2
మానికా విశ్వకర్మ ధాయిలాండ్‌లో జరుగుతున్న 74వ మిస్ యూనివర్స్ పోటీలో భారత్‌కి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తోంది

Miss India Manika Vishwakarma looks like a queen in a black lehenga..!3
భారతీయ ఫ్యాషన్‌ గొప్పతనాన్ని సూచించే దుస్తులతో అందాల రాణిలా మెరిసింది

Miss India Manika Vishwakarma looks like a queen in a black lehenga..!4
మానికా ధరించిన లెహంగాని రాజ్‌దీప్ రణావత్ రూపొందించారు

Miss India Manika Vishwakarma looks like a queen in a black lehenga..!5
రాజుల వైభవాన్ని గుర్తుకు తెచ్చేలా ఎంబ్రాయిడరీ జాకెట్‌ని జత చేసి.. మన సంప్రదాయ దేశీ లుక్‌ గొప్పతనాన్ని ఎలుగెత్తి చాటింది

Miss India Manika Vishwakarma looks like a queen in a black lehenga..!6
ప్రధానంగా నలుపు, నీలిరంగు షేడ్స్‌తో కూడిన మెటాలిక్‌ వర్క్‌ ఆమె అందాన్ని మరింత పెంచింది

Miss India Manika Vishwakarma looks like a queen in a black lehenga..!7
ముఖ్యంగా ప్రపంచ వేదికపై దేశీ సంప్రదాయ లుక్‌తో కట్టిపడేసింది, పైగా క్వశ్చన్‌ సెషన్‌లో తన అద్భుతమైన సమాధానాలతో అందరీ మనసులను గెలుచుకుంది.

Miss India Manika Vishwakarma looks like a queen in a black lehenga..!8
Miss India Manika Vishwakarma looks like a queen in a black lehenga..!9
Miss India Manika Vishwakarma looks like a queen in a black lehenga..!10
Miss India Manika Vishwakarma looks like a queen in a black lehenga..!11
Miss India Manika Vishwakarma looks like a queen in a black lehenga..!12
Miss India Manika Vishwakarma looks like a queen in a black lehenga..!13
Miss India Manika Vishwakarma looks like a queen in a black lehenga..!14
Miss India Manika Vishwakarma looks like a queen in a black lehenga..!15
Miss India Manika Vishwakarma looks like a queen in a black lehenga..!16
