 బీచ్‌లో భర్తతో కలిసి అనసూయ న్యూ ఇయర్‌ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు) | Anchor Anasuya Bharadwaj Welcomes 2026 With Her Husband in Pool Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బీచ్‌లో భర్తతో కలిసి అనసూయ న్యూ ఇయర్‌ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Jan 1 2026 4:47 PM | Updated on Jan 1 2026 4:47 PM

Anchor Anasuya Bharadwaj Welcomes 2026 With Her Husband in Pool Photos1
1/13

టాలీవుడ్‌ నటి అనసూయ కొత్త ఏడాది సెలబ్రేట్ చేసుకుంది.

Anchor Anasuya Bharadwaj Welcomes 2026 With Her Husband in Pool Photos2
2/13

తన భర్తతో కలిసి సాగర తీరాన న్యూ ఇయర్ వేడుకను జరుపుకుంది.

Anchor Anasuya Bharadwaj Welcomes 2026 With Her Husband in Pool Photos3
3/13

దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది

Anchor Anasuya Bharadwaj Welcomes 2026 With Her Husband in Pool Photos4
4/13

Anchor Anasuya Bharadwaj Welcomes 2026 With Her Husband in Pool Photos5
5/13

Anchor Anasuya Bharadwaj Welcomes 2026 With Her Husband in Pool Photos6
6/13

Anchor Anasuya Bharadwaj Welcomes 2026 With Her Husband in Pool Photos7
7/13

Anchor Anasuya Bharadwaj Welcomes 2026 With Her Husband in Pool Photos8
8/13

Anchor Anasuya Bharadwaj Welcomes 2026 With Her Husband in Pool Photos9
9/13

Anchor Anasuya Bharadwaj Welcomes 2026 With Her Husband in Pool Photos10
10/13

Anchor Anasuya Bharadwaj Welcomes 2026 With Her Husband in Pool Photos11
11/13

Anchor Anasuya Bharadwaj Welcomes 2026 With Her Husband in Pool Photos12
12/13

Anchor Anasuya Bharadwaj Welcomes 2026 With Her Husband in Pool Photos13
13/13

# Tag
anchor Anasuya Bharadwaj New Year 2026 welcome Pool Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బీచ్‌లో భర్తతో కలిసి అనసూయ న్యూ ఇయర్‌ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

అక్కాబావా.. అన్నా-వదినలతో కోహ్లి.. భార్యతో ధోని సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

‘ఈషా’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

లంగా ఓణీలో 'ఈషా రెబ్బా'.. ట్రెండింగ్‌లో ఫోటోలు
photo 5

న్యూ ఇయర్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సినీ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)

Video

View all
Allu Arjun And Jr NTR Multi Starrer Movie 1
Video_icon

అల్లు అర్జున్, ఎన్టీఆర్ మల్టీస్టారర్ మూవీ..?
TJR Sudhakar Babu Question To Chandrababu Over Secret Foreign Trip 2
Video_icon

నేను నిప్పు, తెరిచిన పుస్తకం అన్నావ్ గా.. మరీ ఈ సీక్రెట్ టూర్ లు ఏంటి?
Guntur GGH Doctors Remove Pen From Boy Stomach After 3 Years 3
Video_icon

ఫ్రెండ్స్ తో పందెం కట్టి.. పెన్ను మింగేశాడు
Chelluboina Venu Gopal Comments MLA Butchaiah Chowdary 4
Video_icon

ఈ వయసులో నీకు బుద్ధి లేదా.. MLA బుచ్చయ్య చౌదరిపై రెచ్చిపోయిన చెల్లుబోయిన
40 Died In Massive Explosion At Switzerland 5
Video_icon

స్విట్జర్లాండ్ లో పెను విషాదం.. 40 మంది మృతి ..100 మందికి గాయాలు
Advertisement