హైదరాబాద్‌ : ఈ గుహలో ఉన్న లక్ష్మీ నరసింహ ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

శ్రీ కోసగుండ్ల లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి దేవాలయం (Kosagandla Sri Lakshmi Narasimhaswamy Temple)
ఈ ఆలయం హైదరాబాద్లోని చైతన్యపురిలో ఉంది.
ఈ ఆలయంలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి, హనుమంతుడు స్వయంభూ రూపంలో ఉంటారు.
ఇది ఒక పురాతన, శక్తివంతమైన క్షేత్రం, ఇది కొండ గుహలో వెలసి, సప్తముఖ నాగేంద్రుడితో స్వయంభూ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహుడు కొలువై ఉన్నారు.
ఈ ఆలయంలో సప్తముఖ నాగేంద్రుడు, ఏడు పడగల నాగుపాముతో దర్శనమిస్తారు.
నరసింహ స్వామి గుహలో కొలువై ఉంటారు, ఇది కొండపై ఉంది.
సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, ఆంజనేయ స్వామికి కూడా ప్రత్యేక సన్నిధానాలు ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్లోని చైతన్యపురిలో ఉంది.దిల్సుఖ్నగర్ క్రాస్ రోడ్ నుండి మారుతి నగర్ వైపు వెళ్ళే దారిలో ఉంటుంది.
