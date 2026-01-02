 హైదరాబాద్‌ : ఈ గుహలో ఉన్న లక్ష్మీ నరసింహ ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు) | Devotional, Sri Kosagundla Lakshmi Narasimha Swamy Temple In Hyderabad With Ancient Caves, See Photos Story Of This Temple | Sakshi
హైదరాబాద్‌ : ఈ గుహలో ఉన్న లక్ష్మీ నరసింహ ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Jan 2 2026 11:02 AM | Updated on Jan 2 2026 11:25 AM

Devotional : Sri Kosagundla Lakshmi Narasimha Swamy Temple1
1/22

శ్రీ కోసగుండ్ల లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి దేవాలయం (Kosagandla Sri Lakshmi Narasimhaswamy Temple)

Devotional : Sri Kosagundla Lakshmi Narasimha Swamy Temple2
2/22

ఈ ఆలయం హైదరాబాద్‌లోని చైతన్యపురిలో ఉంది.

Devotional : Sri Kosagundla Lakshmi Narasimha Swamy Temple3
3/22

ఈ ఆలయంలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి, హనుమంతుడు స్వయంభూ రూపంలో ఉంటారు.

Devotional : Sri Kosagundla Lakshmi Narasimha Swamy Temple4
4/22

ఇది ఒక పురాతన, శక్తివంతమైన క్షేత్రం, ఇది కొండ గుహలో వెలసి, సప్తముఖ నాగేంద్రుడితో స్వయంభూ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహుడు కొలువై ఉన్నారు.

Devotional : Sri Kosagundla Lakshmi Narasimha Swamy Temple5
5/22

ఈ ఆలయంలో సప్తముఖ నాగేంద్రుడు, ఏడు పడగల నాగుపాముతో దర్శనమిస్తారు.

Devotional : Sri Kosagundla Lakshmi Narasimha Swamy Temple6
6/22

నరసింహ స్వామి గుహలో కొలువై ఉంటారు, ఇది కొండపై ఉంది.

Devotional : Sri Kosagundla Lakshmi Narasimha Swamy Temple7
7/22

సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, ఆంజనేయ స్వామికి కూడా ప్రత్యేక సన్నిధానాలు ఉన్నాయి.

Devotional : Sri Kosagundla Lakshmi Narasimha Swamy Temple8
8/22

హైదరాబాద్‌లోని చైతన్యపురిలో ఉంది.దిల్‍సుఖ్‍నగర్ క్రాస్ రోడ్ నుండి మారుతి నగర్ వైపు వెళ్ళే దారిలో ఉంటుంది.

Devotional : Sri Kosagundla Lakshmi Narasimha Swamy Temple9
9/22

Devotional : Sri Kosagundla Lakshmi Narasimha Swamy Temple10
10/22

Devotional : Sri Kosagundla Lakshmi Narasimha Swamy Temple11
11/22

Devotional : Sri Kosagundla Lakshmi Narasimha Swamy Temple12
12/22

Devotional : Sri Kosagundla Lakshmi Narasimha Swamy Temple13
13/22

Devotional : Sri Kosagundla Lakshmi Narasimha Swamy Temple14
14/22

Devotional : Sri Kosagundla Lakshmi Narasimha Swamy Temple15
15/22

Devotional : Sri Kosagundla Lakshmi Narasimha Swamy Temple16
16/22

Devotional : Sri Kosagundla Lakshmi Narasimha Swamy Temple17
17/22

Devotional : Sri Kosagundla Lakshmi Narasimha Swamy Temple18
18/22

Devotional : Sri Kosagundla Lakshmi Narasimha Swamy Temple19
19/22

Devotional : Sri Kosagundla Lakshmi Narasimha Swamy Temple20
20/22

Devotional : Sri Kosagundla Lakshmi Narasimha Swamy Temple21
21/22

Devotional : Sri Kosagundla Lakshmi Narasimha Swamy Temple22
22/22

# Tag
devotional lakshmi narasimha swamy Hyderabad Telangana photo gallery
