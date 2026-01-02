 కొత్త ఏడాది జోష్‌..జనసంద్రమైన విశాఖ బీచ్ (ఫొటోలు) | New Year Celebrations At Visakhapatnam Rk Beach | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కొత్త ఏడాది జోష్‌..జనసంద్రమైన విశాఖ బీచ్ (ఫొటోలు)

Jan 2 2026 8:53 AM | Updated on Jan 2 2026 8:53 AM

New Year Celebrations At Visakhapatnam Rk Beach1
1/16

శాఖపట్నం: నగరంలో నూతన సంవత్సరోత్సాహం ఉప్పొంగింది. 2025 జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకుంటూ, కోటి ఆశలతో 2026కు నగరవాసులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు.

New Year Celebrations At Visakhapatnam Rk Beach2
2/16

ఆర్‌.కె.బీచ్‌ గురువారం సందర్శకులతో కిటకిటలాడింది. సాగరతీరం సంతోషాల సంగమంగా మారింది. చిన్నారుల కేరింతలు, యువత కేకలతో ఆ ప్రాంతమంతా హోరెత్తింది. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి అలల సాక్షిగా సెల్ఫీలు దిగుతూ యువత సందడి చేసింది.

New Year Celebrations At Visakhapatnam Rk Beach3
3/16

చిన్నారులు, యువత ఉల్లాసంగా గడుపుతూ, ఒకరికొకరు స్వీట్లు తినిపించుకుంటూ శుభాకాంక్షలు చెప్పుకున్నారు.

New Year Celebrations At Visakhapatnam Rk Beach4
4/16

నవ్వులు, ఆనందాల మధ్య కొత్త ఏడాది జోష్‌ స్పష్టంగా కనిపించింది.

New Year Celebrations At Visakhapatnam Rk Beach5
5/16

New Year Celebrations At Visakhapatnam Rk Beach6
6/16

New Year Celebrations At Visakhapatnam Rk Beach7
7/16

New Year Celebrations At Visakhapatnam Rk Beach8
8/16

New Year Celebrations At Visakhapatnam Rk Beach9
9/16

New Year Celebrations At Visakhapatnam Rk Beach10
10/16

New Year Celebrations At Visakhapatnam Rk Beach11
11/16

New Year Celebrations At Visakhapatnam Rk Beach12
12/16

New Year Celebrations At Visakhapatnam Rk Beach13
13/16

New Year Celebrations At Visakhapatnam Rk Beach14
14/16

New Year Celebrations At Visakhapatnam Rk Beach15
15/16

New Year Celebrations At Visakhapatnam Rk Beach16
16/16

# Tag
New Year 2026 New Year Celebrations New Year Events Visakhapatnam rk beach photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కొత్త ఏడాది జోష్‌..జనసంద్రమైన విశాఖ బీచ్ (ఫొటోలు)
photo 2

ప్రభాస్ ‘ది రాజా సాబ్’HD మూవీ స్టిల్స్‌
photo 3

కొత్త ఏడాది వేడుకలు.. తన ఉద్యోగులతో జరుపుకున్న అల్లు అర్జున్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

న్యూ ఇయర్‌ ఎఫెక్ట్‌: బిర్లా మందిర్‌కు పోటెత్తిన భక్లులు (ఫోటోలు)
photo 5

కొత్త ఏడాది సెలబ్రేషన్స్‌లో మహేష్‌ బాబు ఫ్యామిలీ (ఫోటోలు)

Video

View all
Donald Trump Govt Changed The Green Card Rules 1
Video_icon

ట్రంప్ మరో బాంబు.. వాళ్లకు నో గ్రీన్ కార్డ్!
Perni Nani New Year Celebrations With Family 2
Video_icon

పేర్ని నాని ఇంట్లో న్యూ ఇయర్ వేడుకలు
Leopard Enter The House Near Pathalaganga 3
Video_icon

ఇంట్లోకి చొరబడ్డ చిరుత
Gali Janardhan Reddy Reaction On Gun Firing Incident 4
Video_icon

కాల్పులపై గాలి జనార్ధన్ రెడ్డి ఫస్ట్ రియాక్షన్
Anchor Eshwar Explained Chandrababu And Lokeshs Secret Foreign Tour 5
Video_icon

కెమెరాకు చిక్కకుండా.. రహస్యంగా దేశాన్ని దాటేసిన మాయగాళ్లు!
Advertisement