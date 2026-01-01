 న్యూ ఇయర్‌ ఎఫెక్ట్‌: బిర్లా మందిర్‌కు పోటెత్తిన భక్లులు (ఫోటోలు) | Huge Rush of Devotees At Hyderabad Birla Mandir on New Year Day Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

న్యూ ఇయర్‌ ఎఫెక్ట్‌: బిర్లా మందిర్‌కు పోటెత్తిన భక్లులు (ఫోటోలు)

Jan 1 2026 8:45 PM | Updated on Jan 1 2026 8:45 PM

Huge Rush of Devotees At Hyderabad Birla Mandir on New Year Day Photos1
1/19

న్యూ ఇయర్‌ ఆరంభమైన వేళ మహా నగరం హైదరాబాద్‌లో దేవాలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడిపోయాయి.

Huge Rush of Devotees At Hyderabad Birla Mandir on New Year Day Photos2
2/19

ప్రధానంగా బిర్లా మందిర్‌కు భక్తులు పోటెత్తారు.

Huge Rush of Devotees At Hyderabad Birla Mandir on New Year Day Photos3
3/19

Huge Rush of Devotees At Hyderabad Birla Mandir on New Year Day Photos4
4/19

Huge Rush of Devotees At Hyderabad Birla Mandir on New Year Day Photos5
5/19

Huge Rush of Devotees At Hyderabad Birla Mandir on New Year Day Photos6
6/19

Huge Rush of Devotees At Hyderabad Birla Mandir on New Year Day Photos7
7/19

Huge Rush of Devotees At Hyderabad Birla Mandir on New Year Day Photos8
8/19

Huge Rush of Devotees At Hyderabad Birla Mandir on New Year Day Photos9
9/19

Huge Rush of Devotees At Hyderabad Birla Mandir on New Year Day Photos10
10/19

Huge Rush of Devotees At Hyderabad Birla Mandir on New Year Day Photos11
11/19

Huge Rush of Devotees At Hyderabad Birla Mandir on New Year Day Photos12
12/19

Huge Rush of Devotees At Hyderabad Birla Mandir on New Year Day Photos13
13/19

Huge Rush of Devotees At Hyderabad Birla Mandir on New Year Day Photos14
14/19

Huge Rush of Devotees At Hyderabad Birla Mandir on New Year Day Photos15
15/19

Huge Rush of Devotees At Hyderabad Birla Mandir on New Year Day Photos16
16/19

Huge Rush of Devotees At Hyderabad Birla Mandir on New Year Day Photos17
17/19

Huge Rush of Devotees At Hyderabad Birla Mandir on New Year Day Photos18
18/19

Huge Rush of Devotees At Hyderabad Birla Mandir on New Year Day Photos19
19/19

# Tag
Huge Rush devotees Hyderabad Birla Mandir New Year Events Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

న్యూ ఇయర్‌ ఎఫెక్ట్‌: బిర్లా మందిర్‌కు పోటెత్తిన భక్లులు (ఫోటోలు)
photo 2

కొత్త ఏడాది సెలబ్రేషన్స్‌లో మహేష్‌ బాబు ఫ్యామిలీ (ఫోటోలు)
photo 3

బీచ్‌లో భర్తతో కలిసి అనసూయ న్యూ ఇయర్‌ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

అక్కాబావా.. అన్నా-వదినలతో కోహ్లి.. భార్యతో ధోని సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

‘ఈషా’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Allu Arjun And Jr NTR Multi Starrer Movie 1
Video_icon

అల్లు అర్జున్, ఎన్టీఆర్ మల్టీస్టారర్ మూవీ..?
TJR Sudhakar Babu Question To Chandrababu Over Secret Foreign Trip 2
Video_icon

నేను నిప్పు, తెరిచిన పుస్తకం అన్నావ్ గా.. మరీ ఈ సీక్రెట్ టూర్ లు ఏంటి?
Guntur GGH Doctors Remove Pen From Boy Stomach After 3 Years 3
Video_icon

ఫ్రెండ్స్ తో పందెం కట్టి.. పెన్ను మింగేశాడు
Chelluboina Venu Gopal Comments MLA Butchaiah Chowdary 4
Video_icon

ఈ వయసులో నీకు బుద్ధి లేదా.. MLA బుచ్చయ్య చౌదరిపై రెచ్చిపోయిన చెల్లుబోయిన
40 Died In Massive Explosion At Switzerland 5
Video_icon

స్విట్జర్లాండ్ లో పెను విషాదం.. 40 మంది మృతి ..100 మందికి గాయాలు
Advertisement