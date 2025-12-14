 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాలు.. (ఫొటోలు) | Highest-grossing films of 2025 Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాలు.. (ఫొటోలు)

Dec 14 2025 4:38 PM | Updated on Dec 14 2025 4:38 PM

Highest-grossing films of 2025 Photos1
1/10

Highest-grossing films of 2025 Photos2
2/10

Highest-grossing films of 2025 Photos3
3/10

Highest-grossing films of 2025 Photos4
4/10

Highest-grossing films of 2025 Photos5
5/10

Highest-grossing films of 2025 Photos6
6/10

Highest-grossing films of 2025 Photos7
7/10

Highest-grossing films of 2025 Photos8
8/10

Highest-grossing films of 2025 Photos9
9/10

Highest-grossing films of 2025 Photos10
10/10

# Tag
highest collections cinema industry Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పెళ్లయి ఏడాది.. కీర్తి సురేశ్ ఇంత హంగామా చేసింది? (ఫొటోలు)
photo 2

2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాలు.. (ఫొటోలు)
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (డిసెంబర్ 14-21)
photo 4

టాలీవుడ్ హీరోయిన్ సమీరా రెడ్డి బర్త్ డే స్పెషల్(గ్యాలరీ)

photo 5

ఉప్పల్‌.. ఉర్రూతల్‌.. మెస్సీ మంత్రం జపించిన హైదరాబాద్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Firing In Australia Bondi Beach 1
Video_icon

ఆస్ట్రేలియా లో కాల్పులు.. 10 మంది మృతి
Ding Dong 2 O Political Satires Comic Show 13 December 2025 2
Video_icon

లోకేష్.. నీ జాకీలు తుస్..
IITians Group Latest Survey Report On Andhra Pradesh 3
Video_icon

ఇప్పటికిప్పుడు ఎన్నికలు జరిగితే కూటమికి 31 సీట్లే.. IITians సంచలన సర్వే రిపోర్ట్!

Rs 5 Crores By Saving Rs 2000 Per Month In Mutual Funds 4
Video_icon

నెలకు రూ.2000 పొదుపుతో.. రూ. 5 కోట్లొచ్చాయ్
Tollywood Senior Stars Planning Sankranthi 2027 Releases 5
Video_icon

అప్పుడే 2027 పొంగల్ పై..! కన్నేసిన సీనియర్ హీరోస్
Advertisement