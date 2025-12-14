 సింగర్ స్మిత 'మసక మసక' సాంగ్ లాంచ్ (ఫొటోలు) | Singer Smitha OG Queen of Pop Song Launch Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సింగర్ స్మిత 'మసక మసక' సాంగ్ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Dec 14 2025 8:29 PM | Updated on Dec 14 2025 8:29 PM

Singer Smitha OG Queen of Pop Song Launch Photos1
1/9

పాప్ సింగర్ స్మిత నుంచి లేటెస్ట్ సాంగ్ వచ్చేసింది. 'మసక మసక' పేరుతో తీసిన సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్‌లో వేడుకగా జరిగింది.

Singer Smitha OG Queen of Pop Song Launch Photos2
2/9

Singer Smitha OG Queen of Pop Song Launch Photos3
3/9

Singer Smitha OG Queen of Pop Song Launch Photos4
4/9

Singer Smitha OG Queen of Pop Song Launch Photos5
5/9

Singer Smitha OG Queen of Pop Song Launch Photos6
6/9

Singer Smitha OG Queen of Pop Song Launch Photos7
7/9

Singer Smitha OG Queen of Pop Song Launch Photos8
8/9

Singer Smitha OG Queen of Pop Song Launch Photos9
9/9

# Tag
Singer Smitha pop song Launch Web Cinema Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సింగర్ స్మిత 'మసక మసక' సాంగ్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 2

హ్యాపీ బర్త్ డే లవర్.. భర్తకు హీరోయిన్ లవ్‌లీ విషెస్ (ఫొటోలు)
photo 3

'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' రిలీజ్ డేట్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 4

పెళ్లయి ఏడాది.. కీర్తి సురేశ్ ఇంత హంగామా చేసింది? (ఫొటోలు)
photo 5

2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాలు.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Firing In Australia Bondi Beach 1
Video_icon

ఆస్ట్రేలియా లో కాల్పులు.. 10 మంది మృతి
Ding Dong 2 O Political Satires Comic Show 13 December 2025 2
Video_icon

లోకేష్.. నీ జాకీలు తుస్..
IITians Group Latest Survey Report On Andhra Pradesh 3
Video_icon

ఇప్పటికిప్పుడు ఎన్నికలు జరిగితే కూటమికి 31 సీట్లే.. IITians సంచలన సర్వే రిపోర్ట్!

Rs 5 Crores By Saving Rs 2000 Per Month In Mutual Funds 4
Video_icon

నెలకు రూ.2000 పొదుపుతో.. రూ. 5 కోట్లొచ్చాయ్
Tollywood Senior Stars Planning Sankranthi 2027 Releases 5
Video_icon

అప్పుడే 2027 పొంగల్ పై..! కన్నేసిన సీనియర్ హీరోస్
Advertisement