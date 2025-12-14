 హ్యాపీ బర్త్ డే లవర్.. భర్తకు హీరోయిన్ లవ్‌లీ విషెస్ (ఫొటోలు) | Happy Birthday Lover.. Actress Lovely Wishes for Husband Photos | Sakshi
హ్యాపీ బర్త్ డే లవర్.. భర్తకు హీరోయిన్ లవ్‌లీ విషెస్ (ఫొటోలు)

Dec 14 2025 7:45 PM | Updated on Dec 14 2025 7:45 PM

happy birthday Actress wishes Nikki Galrani Aadhi Pinisetty Photos
