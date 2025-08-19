 ముంబైలో భారీ వర్షాలు.. స్తంభించిన జనజీవనం (ఫొటోలు) | Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos | Sakshi
ముంబైలో భారీ వర్షాలు.. స్తంభించిన జనజీవనం (ఫొటోలు)

Aug 19 2025 12:13 PM | Updated on Aug 19 2025 12:21 PM

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos1
1/29

ముంబై: ముంబైలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపధ్యంలో వాతావరణశాఖ నగరంతో పాటు చుట్టుపక్కల జిల్లాలకు రెండు రోజుల పాటు రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos2
2/29

ట్రాఫిక్ ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయింది. వాహనదారులు తెగ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ముంబైలోని అన్ని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సెలవు ప్రకటించింది.

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos3
3/29

భారీ వర్షం కారణంగా పలు రోడ్లు జలమయం అయ్యాయి. అంధేరి సబ్వే , లోఖండ్వాలా కాంప్లెక్స్ తదితర లోతట్టు ప్రాంతాలలో నీరు నిలిచిపోవడంతో ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం కలిగింది.

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos4
4/29

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos5
5/29

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos6
6/29

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos7
7/29

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos8
8/29

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos9
9/29

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos10
10/29

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos11
11/29

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos12
12/29

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos13
13/29

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos14
14/29

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos15
15/29

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos16
16/29

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos17
17/29

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos18
18/29

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos19
19/29

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos20
20/29

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos21
21/29

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos22
22/29

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos23
23/29

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos24
24/29

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos25
25/29

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos26
26/29

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos27
27/29

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos28
28/29

Heavy Rainfall in Mumbai Today Photos29
29/29

heavy rain heavy rain and floods heavy rain fall mumbai mumbai rains photo gallery
Photos

Video

