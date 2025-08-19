 తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు (ఫొటోలు) | Tollywood Celebrities Visits Tirumala Tirupati Temple Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)

Aug 19 2025 3:32 PM | Updated on Aug 19 2025 3:37 PM

Tollywood Celebrities Visits Tirumala Tirupati Temple Photos1
1/17

మంగళవారం (19-08-2025) ఉదయం వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో టాలీవుడ్ సినీ ప్రముఖులైన ఆమని, ప్రియదర్శి వేర్వేరుగా స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.

Tollywood Celebrities Visits Tirumala Tirupati Temple Photos2
2/17

Tollywood Celebrities Visits Tirumala Tirupati Temple Photos3
3/17

Tollywood Celebrities Visits Tirumala Tirupati Temple Photos4
4/17

Tollywood Celebrities Visits Tirumala Tirupati Temple Photos5
5/17

Tollywood Celebrities Visits Tirumala Tirupati Temple Photos6
6/17

Tollywood Celebrities Visits Tirumala Tirupati Temple Photos7
7/17

Tollywood Celebrities Visits Tirumala Tirupati Temple Photos8
8/17

Tollywood Celebrities Visits Tirumala Tirupati Temple Photos9
9/17

Tollywood Celebrities Visits Tirumala Tirupati Temple Photos10
10/17

Tollywood Celebrities Visits Tirumala Tirupati Temple Photos11
11/17

Tollywood Celebrities Visits Tirumala Tirupati Temple Photos12
12/17

Tollywood Celebrities Visits Tirumala Tirupati Temple Photos13
13/17

Tollywood Celebrities Visits Tirumala Tirupati Temple Photos14
14/17

Tollywood Celebrities Visits Tirumala Tirupati Temple Photos15
15/17

Tollywood Celebrities Visits Tirumala Tirupati Temple Photos16
16/17

Tollywood Celebrities Visits Tirumala Tirupati Temple Photos17
17/17

# Tag
Tollywood Celebrities visits tirumala Tirupati Temple Photos
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 2

జగన్‌ రాకతో దద్దరిల్లిన ఆకేపాడు.. నూతన వధూవరులకు ఆశీర్వాదం (చిత్రాలు)
photo 3

ముంబైలో భారీ వర్షాలు.. స్తంభించిన జనజీవనం (ఫొటోలు)
photo 4

అంగరంగ వైభవంగా సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ అవార్డ్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

ప్రపంచ ఫొటోగ్రఫీ దినోత్సవం.. ‘సాక్షి’ అద్భుత (చిత్రాలు)

Video

View all
CP Radhakrishnan Vs Justice Sudarshan Reddy 1
Video_icon

గట్టి పోటీ.. ఇండియా కూటమి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి పేరు ఖరారు
Bermuda Triangle Mystery Solved 2
Video_icon

బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ మిస్టరీ తెలిసిపోయింది!
Police Over Action In Tirupati Srivari Steps Way 3
Video_icon

తిరుపతి శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో పోలీసుల ఓవరాక్షన్
YS Jagan Attends MLA Akepati Amarnath Reddys Family Wedding Reception 4
Video_icon

YSRCP నేత ఆకేపాటి అనిల్‌కుమార్‌రెడ్డి కుమారుని రిసెప్షన్‌కు హాజరు
Ananthapur Police Stops Kethireddy Pedda Reddy Vehicle at Thimmampalli 5
Video_icon

Thimmampalli: రోడ్డుకు అడ్డంగా జీపులు పెట్టి పెద్దారెడ్డిని అడ్డుకున్న పోలీసులు
Advertisement