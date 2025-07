టీమిండియాతో రెండో టెస్టులో ఇంగ్లండ్‌ బ్యాటర్‌ జో రూట్‌ (Joe Root) అవుటైన తీరుపై మెరిల్‌బోన్‌ క్రికెట్‌ క్లబ్‌ (MCC) స్పందించింది. ఇందులో ఎలాంటి వివాదానికి తావులేదని.. భారత పేసర్‌ ఆకాశ్‌ దీప్‌ (Akash Deep) సంధించిన డెలివరీ నిబంధనలకు లోబడే ఉందని స్పష్టం చేసింది. ఈ అంశంపై అనవసరపు రాద్దాంతాలు అక్కర్లేదని కొట్టిపారేసింది.

తొలి గెలుపు

టెండుల్కర్‌- ఆండర్సన్‌ ట్రోఫీ ఆడేందుకు టీమిండియా ఇంగ్లండ్‌లో పర్యటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా తొలి టెస్టులో ఆతిథ్య జట్టు గెలవగా.. రెండో టెస్టులో భారత్‌ జయభేరి మోగించింది. ఎడ్జ్‌బాస్టన్‌లో జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లండ్‌ను ఏకంగా 336 పరుగుల తేడాతో చిత్తు చేసి.. ఈ వేదికపై తొలిసారి గెలుపు రుచిచూసింది.

పది వికెట్లు తీసిన ఆకాశ్‌

ఇక భారత్‌ విజయంలో కెప్టెన్‌ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ (269, 161)తో పాటు పేసర్‌ ఆకాశ్‌ దీప్‌ కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఆఖరిదైన ఐదో రోజు ఏడు వికెట్లు కూల్చాల్చిన తరుణంలో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగి ఇంగ్లండ్‌ బ్యాటింగ్‌ ఆర్డర్‌ పతనాన్ని శాసించాడు. మొత్తంగా ఈ మ్యాచ్‌లో పది వికెట్లు తీసి సత్తా చాటాడు.

అయితే, ఇంగ్లండ్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో నాలుగు వికెట్లు కూల్చిన ఈ రైటార్మ్‌ పేసర్‌.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ఏకంగా ఆరు వికెట్లు పడగొట్టాడు. బెన్‌ డకెట్‌ (25), ఓలీ పోప్‌ (24), జో రూట్‌ (6)లను బౌల్డ్‌ చేసిన ఆకాశ్‌ దీప్‌.. హ్యారీ బ్రూక్‌ (23)ను వికెట్ల ముందు దొరకబుచ్చుకున్నాడు.

రూట్‌ బలయ్యాడా?

అదే విధంగా జేమీ స్మిత్‌ (88), బ్రైడన్‌ కార్స్‌ (38) వికెట్లను కూడా తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. అయితే, జో రూట్‌ అవుటైన తీరు పట్ల విమర్శలు వచ్చాయి. ఆకాశ్‌ దీప్‌ రూట్‌ను బౌల్డ్‌ చేసింది నిజమే అయినా.. అది నో బాల్‌ అని.. అతడి కాలు రిటర్న్‌ క్రీజును దాటిందని పలువురు విమర్శించారు. అంపైర్‌ తప్పిదం కారణంగా అనవసరంగా రూట్‌ బలయ్యాడంటూ కామెంట్లు చేశారు.

