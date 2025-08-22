 శ్రీవారితో అందమైన జర్నీకి ఏడాది! వరాహరూపం సింగర్‌ శ్రీలలిత (ఫొటోలు) | Varaha Roopam Singer Srilalitha Wedding Anniversary Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

శ్రీవారితో అందమైన జర్నీకి ఏడాది! వరాహరూపం సింగర్‌ శ్రీలలిత (ఫొటోలు)

Aug 22 2025 4:57 PM | Updated on Aug 22 2025 5:20 PM

Varaha Roopam Singer Srilalitha Wedding Anniversary Photos1
1/21

భర్తతో ఈ అందమైన ప్రయాణానికి ఈ సంవత్సరం వచ్చింది

Varaha Roopam Singer Srilalitha Wedding Anniversary Photos2
2/21

ప్రముఖ గాయని శ్రీలలిత వెడ్డింగ్‌ యానివర్సరీ ఫోటోలను ఇన్‌స్టాలో షేర్‌ చేసింది.

Varaha Roopam Singer Srilalitha Wedding Anniversary Photos3
3/21

హబ్బీతో అందమైన ప్రయాణానికి తొలి వసంతం నిండింది అంటూ పోస్ట్‌

Varaha Roopam Singer Srilalitha Wedding Anniversary Photos4
4/21

చిన్నప్పటినుంచీ సంగీతంపై అభిరుచి ఉన్న శ్రీలలిత కర్ణాటక సంగీతంలో ప్రావీణ్యం సాధించింది.

Varaha Roopam Singer Srilalitha Wedding Anniversary Photos5
5/21

అనేక పోటీల్లోపాల్గొంటూ లైమ్‌లైట్‌లోకి వచ్చింది.

Varaha Roopam Singer Srilalitha Wedding Anniversary Photos6
6/21

కాంతార మూవీలోని వరాహరూపం సాంగ్‌ తనదైన శైలిలో స్పెషల్‌గా ఆలపించి సెన్సేషన్‌ క్రియేట్‌ చేసింది.

Varaha Roopam Singer Srilalitha Wedding Anniversary Photos7
7/21

గత ఏడాది ఆగస్టులో భమిడిపాటి సీతారామ్‌ను పెళ్లాడింది.

Varaha Roopam Singer Srilalitha Wedding Anniversary Photos8
8/21

Varaha Roopam Singer Srilalitha Wedding Anniversary Photos9
9/21

Varaha Roopam Singer Srilalitha Wedding Anniversary Photos10
10/21

Varaha Roopam Singer Srilalitha Wedding Anniversary Photos11
11/21

Varaha Roopam Singer Srilalitha Wedding Anniversary Photos12
12/21

Varaha Roopam Singer Srilalitha Wedding Anniversary Photos13
13/21

Varaha Roopam Singer Srilalitha Wedding Anniversary Photos14
14/21

Varaha Roopam Singer Srilalitha Wedding Anniversary Photos15
15/21

Varaha Roopam Singer Srilalitha Wedding Anniversary Photos16
16/21

Varaha Roopam Singer Srilalitha Wedding Anniversary Photos17
17/21

Varaha Roopam Singer Srilalitha Wedding Anniversary Photos18
18/21

Varaha Roopam Singer Srilalitha Wedding Anniversary Photos19
19/21

Varaha Roopam Singer Srilalitha Wedding Anniversary Photos20
20/21

Varaha Roopam Singer Srilalitha Wedding Anniversary Photos21
21/21

# Tag
Singer sri lalitha wedding anniversary Photos
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

శ్రీవారితో అందమైన జర్నీకి ఏడాది! వరాహరూపం సింగర్‌ శ్రీలలిత (ఫొటోలు)
photo 2

'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' టైటిల్‌ గ్లింప్స్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

షారుఖ్ ఖాన్ కూతురు సుహానా ఖాన్ ట్రెండింగ్‌ ఫోటోలు చూశారా..?
photo 4

#HBDChiranjeevi : 70 ఏళ్ల గాడ్‌ ఫాదర్‌.. 'చిరంజీవి' బర్త్‌డే స్పెషల్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ లో సందడి చేసిన సినీ నటి శ్రియా శరణ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Rowdyism In Denduluru Against Abbaya Chowdary 1
Video_icon

టీడీపీ గూండాల దాడులు తారాస్థాయికి చేరాయి: పేర్నినాని
YSRCP MP Meda Raghunath Reddy Clarity On Meet Mallikarjun Kharge 2
Video_icon

ఖర్గేను ఎందుకు కలిసానంటే..? ఎంపీ మేడా రఘునాథ్ రెడ్డి క్లారిటీ
GVMC Council Passes Resolution against Vizag Steel Plant Privatization 3
Video_icon

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పై జీవీఎంసీ కౌన్సిల్లో కీలక తీర్మానం
Supreme Court Key Statement on Bihar Voter List 4
Video_icon

బిహార్‌లో ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణపై సుప్రీంకోర్టు విచారణ
PM Modis SHOCKING Statement Governments Cant Run From Jail 5
Video_icon

ప్రధాని, ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు ఎవరైనా ఒక్కటే రూల్ : మోదీ
Advertisement