 జపాన్‌లో చిల్ అవుతున్న మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)
జపాన్‌లో చిల్ అవుతున్న మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)

Aug 22 2025 9:24 PM | Updated on Aug 22 2025 9:24 PM

Meenakshi Chaudhary shares Japan trip moments Photos1
1/14

ప్రస్తుతం జపాన్ టూర్‌లో ఉన్న మీనాక్షి చౌదరి.. ఫుల్‌గా ఎంజాయ్ చేస్తోంది. బీచ్ ఒడ్డున ఉన్న ఫొటోలని షేర్ చేసింది.

Meenakshi Chaudhary shares Japan trip moments Photos2
2/14

Meenakshi Chaudhary shares Japan trip moments Photos3
3/14

Meenakshi Chaudhary shares Japan trip moments Photos4
4/14

Meenakshi Chaudhary shares Japan trip moments Photos5
5/14

Meenakshi Chaudhary shares Japan trip moments Photos6
6/14

Meenakshi Chaudhary shares Japan trip moments Photos7
7/14

Meenakshi Chaudhary shares Japan trip moments Photos8
8/14

Meenakshi Chaudhary shares Japan trip moments Photos9
9/14

Meenakshi Chaudhary shares Japan trip moments Photos10
10/14

Meenakshi Chaudhary shares Japan trip moments Photos11
11/14

Meenakshi Chaudhary shares Japan trip moments Photos12
12/14

Meenakshi Chaudhary shares Japan trip moments Photos13
13/14

Meenakshi Chaudhary shares Japan trip moments Photos14
14/14

# Tag
Meenakshi Chaudhary shares Japan Trip moments Photos
