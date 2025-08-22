 పద్మనాభస్వామి ఆలయ వేడుకలో మోహన్ లాల్ (ఫొటోలు) | Mohanlal visits Sree Padmanabha Swamy Temple in Thiruvananthapuram Photos | Sakshi
పద్మనాభస్వామి ఆలయ వేడుకలో మోహన్ లాల్ (ఫొటోలు)

Aug 22 2025 7:10 PM | Updated on Aug 22 2025 7:49 PM

కేరళలోని ప్రసిద్ధ పద్మనాభస్వామి ఆలయంలో జరిగిన వేడుకకు హీరో మోహన్ లాల్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Mohanlal visits Sree Padmanabha Swamy temple Thiruvananthapuram Photos
