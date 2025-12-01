 దర్శకుడు రాజ్‌తో సమంత పెళ్లి.. అధికారిక ప్రకటన (ఫొటోలు) | Samantha And Raj Nidimoru Wedding Photos Went Viral On Social Media, Second Marriage For Both | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Samantha Marriage Photos: దర్శకుడు రాజ్‌తో సమంత పెళ్లి.. అధికారిక ప్రకటన (ఫొటోలు)

Dec 1 2025 2:00 PM | Updated on Dec 1 2025 2:06 PM

Samantha and Raj Nidimoru Wedding Photos Viral1
1/8

'ద ఫ్యామిలీ మ్యాన్' సిరీస్ దర్శకుల్లో ఒకరైన రాజ్ నిడిమోరుని సమంత పెళ్లి చేసుకుంది. ఈ మేరకు అధికారికంగా ఫొటోలని సమంత పోస్ట్ చేసింది. వీళ్లిద్దరికీ ఇది రెండో పెళ్లినే కావడం విశేషం.

Samantha and Raj Nidimoru Wedding Photos Viral2
2/8

Samantha and Raj Nidimoru Wedding Photos Viral3
3/8

Samantha and Raj Nidimoru Wedding Photos Viral4
4/8

Samantha and Raj Nidimoru Wedding Photos Viral5
5/8

Samantha and Raj Nidimoru Wedding Photos Viral6
6/8

Samantha and Raj Nidimoru Wedding Photos Viral7
7/8

Samantha and Raj Nidimoru Wedding Photos Viral8
8/8

# Tag
Samantha Samantha Ruth Prabhu Raj Nidimoru Wedding photo gallery Tollywood Actress Gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దర్శకుడు రాజ్‌తో సమంత పెళ్లి.. అధికారిక ప్రకటన (ఫొటోలు)
photo 2

ట్రెండింగ్‌లో సమంత (ఫొటోలు)
photo 3

హీరోయిన్ రాశీఖన్నా బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

పదేళ్ల తర్వాత మళ్లీ మేకప్.. 'అఖండ 2' ఫేమ్ హర్షాలి (ఫొటోలు)
photo 5

ఫ్యాషన్‌ వీక్‌ 2025 గ్రాండ్‌ ఫినాలేలో మెరిసిన రేణు దేశాయ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Salur Police Notice To Vizianagaram Sakshi Office 1
Video_icon

Vizianagaram: సాక్షి మీడియాకు సాలూరు పోలీసుల నోటీసులు
TPCC Will Key Directions To Newly Elected DCC Members 2
Video_icon

TS: రేపు టీపీసీసీ విస్తృత స్థాయి సమావేశం
YS Jagan Tweet over Ports Development in AP 3
Video_icon

పోర్టుల ద్వారా ఏపీలో జరిగిన అభివృద్ధిపై వైఎస్ జగన్ ట్వీట్
Raj Nidimoru First Wife Shocking Post on Samantha Director Raj Nidimoru Marriage 4
Video_icon

సమంత .. రాజ్ పెళ్లిపై మొదటి భార్య షాకింగ్ పోస్ట్.!
Samantha Raj Nidimoru Wedding Photos 5
Video_icon

సమంత రెండో పెళ్లి ఫోటోలు వైరల్..
Advertisement