 కలర్‌ఫుల్ డ్రస్‌లో అనుపమ పరదా పోజులు (ఫొటోలు) | Anupama Paradha movie poses in a colorful dress (photos) | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కలర్‌ఫుల్ డ్రస్‌లో అనుపమ పరదా పోజులు (ఫొటోలు)

Dec 1 2025 6:54 PM | Updated on Dec 1 2025 7:05 PM

Anupama Paradha movie poses in a colorful dress (photos)1
1/16

Anupama Paradha movie poses in a colorful dress (photos)2
2/16

హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్.. కలర్‌ఫుల్ డ్రస్‌లో పరదా తరహా పోజులిస్తూ కనిపించింది.

Anupama Paradha movie poses in a colorful dress (photos)3
3/16

ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.

Anupama Paradha movie poses in a colorful dress (photos)4
4/16

Anupama Paradha movie poses in a colorful dress (photos)5
5/16

Anupama Paradha movie poses in a colorful dress (photos)6
6/16

Anupama Paradha movie poses in a colorful dress (photos)7
7/16

Anupama Paradha movie poses in a colorful dress (photos)8
8/16

Anupama Paradha movie poses in a colorful dress (photos)9
9/16

Anupama Paradha movie poses in a colorful dress (photos)10
10/16

Anupama Paradha movie poses in a colorful dress (photos)11
11/16

Anupama Paradha movie poses in a colorful dress (photos)12
12/16

Anupama Paradha movie poses in a colorful dress (photos)13
13/16

Anupama Paradha movie poses in a colorful dress (photos)14
14/16

Anupama Paradha movie poses in a colorful dress (photos)15
15/16

Anupama Paradha movie poses in a colorful dress (photos)16
16/16

# Tag
Anupama Parameshwaran Paradha Movie Poses Actress Gallery Photos Movie News
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కలర్‌ఫుల్ డ్రస్‌లో అనుపమ పరదా పోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

దర్శకుడు రాజ్‌తో సమంత పెళ్లి.. అధికారిక ప్రకటన (ఫొటోలు)
photo 3

ట్రెండింగ్‌లో సమంత (ఫొటోలు)
photo 4

హీరోయిన్ రాశీఖన్నా బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 5

పదేళ్ల తర్వాత మళ్లీ మేకప్.. 'అఖండ 2' ఫేమ్ హర్షాలి (ఫొటోలు)

Video

View all
No Hygiene in Anakapalle Government Hospital 1
Video_icon

Anakapalle: బాబు గారి విజన్... నీళ్ల ట్యాంక్ వద్ద తేళ్లు, పురుగులు
Actress Samantha Ruth Prabhu Marries Director Raj Nidimoru In Coimbatore 2
Video_icon

Samantha Ruth Prabhu: వివాహ బంధం ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే
Matusalem Villagers PROTEST against Govt Over Mining Companies 3
Video_icon

srikakulam: ఆ ఇసుక దిబ్బలను తవ్వేస్తే ఊరు ఊరంతా కొట్టుకు పోతుంది
Heavy Rain ALERT for AP Due To Cyclone Ditwah Impact 4
Video_icon

Rain ALERT: మరో మూడురోజులపాటు ఏపీకి వర్ష సూచన

Supreme Court Orders CBI Probe into Digital Arrest Scams 5
Video_icon

డిజిటల్ అరెస్టుల కేసుల్లో సీబీఐ దర్యాప్తు
Advertisement