 ఇరుముడితో శబరిమలకు బయల్దేరిన వరుణ్ సందేశ్.. (ఫోటోలు) | Varun Sandesh started for Sabarimala with sacred Irumudi: Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇరుముడితో శబరిమలకు బయల్దేరిన వరుణ్ సందేశ్.. (ఫోటోలు)

Dec 1 2025 8:19 PM | Updated on Dec 1 2025 8:25 PM

Varun Sandesh started for Sabarimala with sacred Irumudi: Photos1
1/11

Varun Sandesh started for Sabarimala with sacred Irumudi: Photos2
2/11

Varun Sandesh started for Sabarimala with sacred Irumudi: Photos3
3/11

Varun Sandesh started for Sabarimala with sacred Irumudi: Photos4
4/11

Varun Sandesh started for Sabarimala with sacred Irumudi: Photos5
5/11

Varun Sandesh started for Sabarimala with sacred Irumudi: Photos6
6/11

Varun Sandesh started for Sabarimala with sacred Irumudi: Photos7
7/11

Varun Sandesh started for Sabarimala with sacred Irumudi: Photos8
8/11

Varun Sandesh started for Sabarimala with sacred Irumudi: Photos9
9/11

Varun Sandesh started for Sabarimala with sacred Irumudi: Photos10
10/11

Varun Sandesh started for Sabarimala with sacred Irumudi: Photos11
11/11

# Tag
varun sandesh sabarimala ayyappa irumudi Photos spiritual center kerala pampa
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇరుముడితో శబరిమలకు బయల్దేరిన వరుణ్ సందేశ్.. (ఫోటోలు)
photo 2

కలర్‌ఫుల్ డ్రస్‌లో అనుపమ పరదా పోజులు (ఫొటోలు)
photo 3

దర్శకుడు రాజ్‌తో సమంత పెళ్లి.. అధికారిక ప్రకటన (ఫొటోలు)
photo 4

ట్రెండింగ్‌లో సమంత (ఫొటోలు)
photo 5

హీరోయిన్ రాశీఖన్నా బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan SENSATIONAL Tweet On AP Farmers Problems in Chandrababu Govt 1
Video_icon

YS Jagan: హలో ఇండియా.. ఒకసారి ఏపీవైపు చూడండంటూ ట్వీట్
No Hygiene in Anakapalle Government Hospital 2
Video_icon

Anakapalle: బాబు గారి విజన్... నీళ్ల ట్యాంక్ వద్ద తేళ్లు, పురుగులు
Actress Samantha Ruth Prabhu Marries Director Raj Nidimoru In Coimbatore 3
Video_icon

Samantha Ruth Prabhu: వివాహ బంధం ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే
Matusalem Villagers PROTEST against Govt Over Mining Companies 4
Video_icon

srikakulam: ఆ ఇసుక దిబ్బలను తవ్వేస్తే ఊరు ఊరంతా కొట్టుకు పోతుంది
Heavy Rain ALERT for AP Due To Cyclone Ditwah Impact 5
Video_icon

Rain ALERT: మరో మూడురోజులపాటు ఏపీకి వర్ష సూచన

Advertisement