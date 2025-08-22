 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' టైటిల్‌ గ్లింప్స్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు) | Chiranjeevi's Mana Shankara Varaprasad Garu Glimpse Event Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' టైటిల్‌ గ్లింప్స్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Aug 22 2025 1:06 PM | Updated on Aug 22 2025 1:12 PM

Chiranjeevi's Mana Shankara Varaprasad Garu Glimpse Event Photos1
1/18

చిరంజీవి- అనిల్ రావిపూడి కాంబోలో వస్తోన్న చిత్రం టైటిల్‌ను ప్రకటించారు. నేడు మెగాస్టార్‌ బర్త్‌డే సందర్బంగా టైటిల్‌ గ్లింప్స్‌ను విడుదల చేశారు.

Chiranjeevi's Mana Shankara Varaprasad Garu Glimpse Event Photos2
2/18

'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' అనే టైటిల్‌ను మేకర్స్‌ ఫిక్స్‌ చేశారు.

Chiranjeevi's Mana Shankara Varaprasad Garu Glimpse Event Photos3
3/18

చిరంజీవి అసలు పేరు శివ శంకర వరప్రసాద్‌తో ఈ చిత్రం పేరు ముడిపడేలా ఉండటంతో అభిమానులో సంతోషిస్తున్నారు. తాజాగా విడుదలైన గ్లింప్స్‌ నెట్టింట వైరల్‌ అవుతుంది.

Chiranjeevi's Mana Shankara Varaprasad Garu Glimpse Event Photos4
4/18

చిరంజీవికి జంటగా లేడీ సూపర్‌స్టార్ నయనతార నటిస్తుంది.

Chiranjeevi's Mana Shankara Varaprasad Garu Glimpse Event Photos5
5/18

వచ్చే సంక్రాంతి కానుకగా ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది.

Chiranjeevi's Mana Shankara Varaprasad Garu Glimpse Event Photos6
6/18

Chiranjeevi's Mana Shankara Varaprasad Garu Glimpse Event Photos7
7/18

Chiranjeevi's Mana Shankara Varaprasad Garu Glimpse Event Photos8
8/18

Chiranjeevi's Mana Shankara Varaprasad Garu Glimpse Event Photos9
9/18

Chiranjeevi's Mana Shankara Varaprasad Garu Glimpse Event Photos10
10/18

Chiranjeevi's Mana Shankara Varaprasad Garu Glimpse Event Photos11
11/18

Chiranjeevi's Mana Shankara Varaprasad Garu Glimpse Event Photos12
12/18

Chiranjeevi's Mana Shankara Varaprasad Garu Glimpse Event Photos13
13/18

Chiranjeevi's Mana Shankara Varaprasad Garu Glimpse Event Photos14
14/18

Chiranjeevi's Mana Shankara Varaprasad Garu Glimpse Event Photos15
15/18

Chiranjeevi's Mana Shankara Varaprasad Garu Glimpse Event Photos16
16/18

Chiranjeevi's Mana Shankara Varaprasad Garu Glimpse Event Photos17
17/18

Chiranjeevi's Mana Shankara Varaprasad Garu Glimpse Event Photos18
18/18

# Tag
Chiranjeevi Sushmita Anil Ravipudi Tollywood photo gallery Nayanthara sankranthi festival
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' టైటిల్‌ గ్లింప్స్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

షారుఖ్ ఖాన్ కూతురు సుహానా ఖాన్ ట్రెండింగ్‌ ఫోటోలు చూశారా..?
photo 3

#HBDChiranjeevi : 70 ఏళ్ల గాడ్‌ ఫాదర్‌.. 'చిరంజీవి' బర్త్‌డే స్పెషల్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ లో సందడి చేసిన సినీ నటి శ్రియా శరణ్ (ఫొటోలు)
photo 5

మెగాస్టార్ చిరంజీవి బర్త్ డే.. ఇవి మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు)

Video

View all
Akkineni Nagarjunas 100th Movie Update 1
Video_icon

అక్కినేని ఫ్యాన్స్ కి పండగే..! నాగ్ 100 నాటౌట్..!
KCR And Harish Rao Denied Relief 2
Video_icon

కేసీఆర్, హరీష్ రావుకు హైకోర్టులో దక్కని ఊరట
Peddireddy Ramachandra Reddy About Mithun Reddy Situation in Jail 3
Video_icon

Peddireddy: చెప్పినా పోలీసులు వినట్లేదు జైల్లో మిథున్ రెడ్డి పరిస్థితి..
Srikakulam Jr NTR Fans Warning To TDP MLA Daggubati Prasad 4
Video_icon

శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాసలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ నిరసనలు
Peddireddy Ramachandra Reddy Meets Mithun Reddy 5
Video_icon

జైల్లో ఎంపీ మిథున్ రెడ్డిని కలిసిన పెద్దిరెడ్డి
Advertisement