'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' టైటిల్‌ గ్లింప్స్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

1/18
చిరంజీవి- అనిల్ రావిపూడి కాంబోలో వస్తోన్న చిత్రం టైటిల్ను ప్రకటించారు. నేడు మెగాస్టార్ బర్త్డే సందర్బంగా టైటిల్ గ్లింప్స్ను విడుదల చేశారు.
2/18
'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' అనే టైటిల్ను మేకర్స్ ఫిక్స్ చేశారు.
3/18
చిరంజీవి అసలు పేరు శివ శంకర వరప్రసాద్తో ఈ చిత్రం పేరు ముడిపడేలా ఉండటంతో అభిమానులో సంతోషిస్తున్నారు. తాజాగా విడుదలైన గ్లింప్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతుంది.
4/18
చిరంజీవికి జంటగా లేడీ సూపర్స్టార్ నయనతార నటిస్తుంది.
5/18
వచ్చే సంక్రాంతి కానుకగా ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది.
6/18
7/18
8/18
9/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18
18/18