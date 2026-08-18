ఇంగ్లండ్తో తొలి టెస్టుకు ముందు పాకిస్తాన్ జట్టుకు భారీ షాక్ తగిలింది. ఆ జట్టు రెగ్యులర్ కెప్టెన్ బాబర్ ఆజం గాయం కారణంగా ఈ మ్యాచ్కు దూరమయ్యాడు. ఇటీవల ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లో గాయపడిన బాబర్.. ఆ గాయం నుంచి పూర్తిగా కోలుకోకపోవడంతో తొలి టెస్టులో ఆడటం లేదని జట్టు కోచ్ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ వెల్లడించాడు. బాబర్ స్థానంలో సల్మాన్ ఆఘా తాత్కాలిక కెప్టెన్గా వ్యవహరిస్తాడని తెలిపాడు.
తొలి టెస్ట్ ఆగస్టు 19న లీడ్స్లో ప్రారంభం కానుంది. మూడు మ్యాచ్ల టెస్ట్ సిరీస్ కోసం పాక్ జట్టు ఇంగ్లండ్లో పర్యటిస్తుంది. రెండో టెస్ట్ లండన్ వేదికగా ఆగస్ట్ 27న, మూడో టెస్ట్ సెప్టెంబర్ 9న బర్మింగ్హమ్ వేదికగా ప్రారంభమవుతాయి.
టెస్ట్ కెప్టెన్గా తొలి అవకాశం
ఇప్పటికే పాకిస్తాన్ టీ20 జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరిస్తున సల్మాన్ ఆఘాకు టెస్టు జట్టును నడిపించడం ఇదే తొలిసారి. కీలకమైన ఇంగ్లండ్ పర్యటనలో అతడికి ఇది పెద్ద బాధ్యతగా మారింది.
ఇంగ్లండ్ గడ్డపై పాక్కు గతంలో పెద్ద అనుకూల ఫలితాలు లేవు. దీనికి తోడు బాబర్ వంటి కీలక బ్యాటర్ తొలి టెస్టుకు దూరం కావడం ఆ జట్టుకు గట్టి ఎదురుదెబ్బ. కొత్త కెప్టెన్ సల్మాన్ ఆఘా ఏ మేరకు వ్యక్తిగతంగా రాణించి, జట్టును ముందుకు నడిపిస్తాడో చూడాలి.