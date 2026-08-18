 బాబర్‌ ఆజం ఔట్‌.. కెప్టెన్‌గా సల్మాన్ ఆఘా | Babar Azam Ruled Out Of 1st Test Vs England, New Captain Named | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బాబర్‌ ఆజం ఔట్‌.. కెప్టెన్‌గా సల్మాన్ ఆఘా

Aug 18 2026 7:00 PM | Updated on Aug 18 2026 7:03 PM

Babar Azam Ruled Out Of 1st Test Vs England, New Captain Named

ఇంగ్లండ్‌తో తొలి టెస్టుకు ముందు పాకిస్తాన్‌ జట్టుకు భారీ షాక్‌ తగిలింది. ఆ జట్టు రెగ్యులర్‌ కెప్టెన్‌ బాబర్‌ ఆజం గాయం కారణంగా ఈ మ్యాచ్‌కు దూరమయ్యాడు. ఇటీవల ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్‌లో గాయపడిన బాబర్.. ఆ గాయం నుంచి పూర్తిగా కోలుకోకపోవడంతో తొలి టెస్టులో ఆడటం లేదని జట్టు కోచ్ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ వెల్లడించాడు. బాబర్ స్థానంలో సల్మాన్ ఆఘా తాత్కాలిక కెప్టెన్‌గా వ్యవహరిస్తాడని తెలిపాడు.

తొలి టెస్ట్‌ ఆగస్టు 19న లీడ్స్‌లో ప్రారంభం కానుంది. మూడు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ సిరీస్‌ కోసం పాక్‌ జట్టు ఇంగ్లండ్‌లో పర్యటిస్తుంది. రెండో టెస్ట్‌ లండన్‌ వేదికగా ఆగస్ట్‌ 27న, మూడో టెస్ట్‌ సెప్టెంబర్‌ 9న బర్మింగ్హమ్‌ వేదికగా ప్రారంభమవుతాయి.

టెస్ట్‌ కెప్టెన్‌గా తొలి అవకాశం
ఇప్పటికే పాకిస్తాన్‌ టీ20 జట్టుకు కెప్టెన్‌గా వ్యవహరిస్తున సల్మాన్ ఆఘాకు టెస్టు జట్టును నడిపించడం ఇదే తొలిసారి. కీలకమైన ఇంగ్లండ్ పర్యటనలో అతడికి ఇది పెద్ద బాధ్యతగా మారింది.

ఇంగ్లండ్ గడ్డపై పాక్‌కు గతంలో పెద్ద అనుకూల ఫలితాలు లేవు. దీనికి తోడు బాబర్ వంటి కీలక బ్యాటర్ తొలి టెస్టుకు దూరం కావడం ఆ జట్టుకు గట్టి ఎదురుదెబ్బ. కొత్త కెప్టెన్ సల్మాన్ ఆఘా ఏ మేరకు వ్యక్తిగతంగా రాణించి, జట్టును ముందుకు నడిపిస్తాడో చూడాలి. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అదిరిపోయే లుక్స్‌తో రాశి ఖన్నా.. (ఫొటోలు)
photo 2

హావభావాలతో ఆకట్టుకుంటున్న అందాల తార..
photo 3

భార్య బర్త్‌డే.. సెలబ్రేషన్స్‌ ఫొటోలు షేర్‌చేసిన హీరో (ఫొటోలు)

photo 4

జెన్‌జీ స్టైల్‌లో జూడాలు.. కూటమి తీరుపై వినూత్న నిరసన (చిత్రాలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Update : Suriya, Naga Chaitanya Multi-Starrer Movie 1
Video_icon

క్రేజీ కాంబినేషన్ ఫిక్స్! విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ తర్వాత
‘Shameless Display’ DMK Slams Vijay & Trisha Over Their Appearance 2
Video_icon

'ఇది సిగ్గులేని ప్రదర్శన' విజయ్-త్రిషపై DMK తీవ్ర విమర్శలు

Virat Kohli Completes 18 Years in International Cricket 3
Video_icon

కోహ్లి సక్సెస్ వెనుక గంభీర్.. ఎవరికీ తెలియని 18 ఏళ్ళ సీక్రెట్
Botsa Satyanarayana Strong Counter to TDP Leaders Over Lokesh DSC Scam 4
Video_icon

రెండవ రోజు కూడా తోకముడిచి.. పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడతారు
Massive Fire Mishap At NSB Car Garage 5
Video_icon

ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మంటలు.. కార్లన్ని బూడిద..
Advertisement
 