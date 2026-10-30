తెలంగాణ భూములపై ఢిల్లీలో రేవంత్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

ఢిల్లీ: తెలంగాణలో విలువైన ప్రభుత్వ భూములను కాపాడటమే లక్ష్యంగా తమ ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఢిల్లీలో జరిగిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంపై వ్యాఖ్యలతో విరుచుకుపడ్డారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో తెలంగాణ ఆస్తులను కొల్లగొట్టేందుకు కుట్రలు జరిగాయని ఆరోపించారు. మియాపూర్లోని 550 ఎకరాల భూమి అన్యాక్రాంతం కాకుండా కాపాడిన సుప్రీంకోర్టుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
గోల్డ్స్టోన్ ప్రసాద్ను అడ్డుపెట్టుకుని మియాపూర్ భూములను కాజేసేందుకు అప్పటి సీఎం కేసీఆర్ ప్రయత్నించారని రేవంత్రెడ్డి విమర్శించారు. కాలనీల పేరుతో 550 ఎకరాలను ఆక్రమించేందుకు రికార్డులను తారుమారు చేశారని ఆరోపించారు. ధరణి పేరుతో భూ దోపిడీకి పాల్పడ్డారని, గోల్డ్స్టోన్ ప్రసాద్ నుంచి దామోదర్రావుకు బెంజ్ కార్లు బహుమతిగా ఇచ్చారని వ్యాఖ్యానించారు. అయితే, ఈ వ్యవహారంలో అప్పటి ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో సమర్థంగా వాదనలు వినిపించలేదని అన్నారు. దీంతో మియాపూర్ భూములను స్వాధీనం చేసుకోవాలని తమ ప్రభుత్వం అధికారులను ఆదేశించిందని తెలిపారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వ భూములను కాపాడినట్లు సీఎం వివరించారు. ఐఎంజీకి సంబంధించిన 850 ఎకరాలు, ఎల్బీనగర్లో 150 ఎకరాలు, మంచిరేవులలో 148 ఎకరాలు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో 600 ఎకరాల భూములను పరిరక్షించామని చెప్పారు. అలాగే హయత్నగర్లో అటవీ భూములను కాపాడామని, కొండాపూర్లో ఆక్రమణకు గురైన భూములను హైడ్రా ద్వారా స్వాధీనం చేసుకున్నామని పేర్కొన్నారు. భూపాలపల్లిలో పార్టీ ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేకు ప్రభుత్వ భూమిని కట్టబెట్టే ప్రయత్నం జరిగిందని, సుప్రీంకోర్టులో పోరాడి ఆ భూమిని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకున్నామని తెలిపారు.
అలాగే, మంచిరేవుల భూముల విషయంలో కేటీఆర్ రాయలసీమ రియల్టర్లతో ఒప్పందం చేసుకుని భూములను వారికి కట్టబెట్టేందుకు ప్రయత్నించారని రేవంత్రెడ్డి ఆరోపించారు. కబ్జాదారులకు అనుకూలంగా వ్యవహరించేందుకు కేసీఆర్ కుటుంబం 30 శాతం లంచం తీసుకునే ఒప్పందం చేసుకుందని విమర్శించారు. భూకబ్జాలపై ఇప్పటికే సిట్ ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు. హరీశ్రావు మామ సిద్ధిపేటలో భూకబ్జాకు పాల్పడినట్లు తేలిందని వ్యాఖ్యానించారు. స్టూడియో కోసం కేటాయించిన భూములను ఇతర అవసరాలకు వినియోగిస్తున్నారంటూ హరీశ్రావు చేసిన వ్యాఖ్యలపైనా స్పందించారు.
ప్రభుత్వ భూములను కాపాడటమే కాకుండా వాటిని ప్రజా ప్రయోజనాలకు వినియోగిస్తామని సీఎం స్పష్టం చేశారు. అవసరమైతే ఈ భూములను విక్రయించి వచ్చిన నిధులను సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, విద్యావ్యవస్థ అభివృద్ధి, పేదలకు ఇళ్ల నిర్మాణం, మహిళా సాధికారత కోసం ఖర్చు చేస్తామని తెలిపారు. అయితే, ఈ అంశాలపై కేబినెట్లో చర్చించిన తర్వాతే తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పారు.
భూములను వదిలేస్తే మళ్లీ ఆక్రమణలకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. ప్రభుత్వ ఆస్తులను కబ్జా చేయాలని చూస్తే సహించేది లేదని, అలాంటి వారిపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని హెచ్చరించారు. అలాగే, కేసీఆర్ తన అనుచరులకు భూకబ్జాలు ఆపాలని చెప్పాలని వ్యాఖ్యానించారు. తెలంగాణ ప్రజల ఆస్తులను కాపాడటంతో పాటు వాటిని ప్రజల సంక్షేమానికి ఉపయోగించడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
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