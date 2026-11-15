 వర్చువల్ క్యూ టికెట్ ఉంటేనే పంబకు కేఎస్ఆర్టీసీ ప్రయాణం | Travel to Pamba via KSRTC is permitted only with a virtual queue ticket | Sakshi
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వర్చువల్ క్యూ టికెట్ ఉంటేనే పంబకు కేఎస్ఆర్టీసీ ప్రయాణం

Nov 15 2026 8:20 PM | Updated on Nov 15 2026 8:49 PM

Travel to Pamba via KSRTC is permitted only with a virtual queue ticket

పతనంతిట్ట: కేఎస్ఆర్టీసీ బస్సుల్లో శబరిమలకు ప్రయాణించే యాత్రికులు పంబ వరకు టిక్కెట్లు పొందడానికి తమ వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్ నిర్ధారణ పత్రాన్ని చూపించాల్సి ఉంటుంది. బుకింగ్ లేని వారికి నీలక్కల్ వరకు మాత్రమే టిక్కెట్లు జారీ చేస్తారు, అక్కడ స్పాట్ బుకింగ్ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంది. ఈ యాత్రా కాలంలో పంపాలో స్పాట్ బుకింగ్ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉండదు కాబట్టి, వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్ చేసుకోకుండా వచ్చే యాత్రికులు స్పాట్ బుకింగ్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి నీలక్కల్కు తిరిగి వెళ్లవలసి ఉంటుంది.

యాత్రికుల మధ్య గందరగోళాన్ని , వివాదాలను నివారించడానికి ఈ ఆంక్షను ప్రవేశపెట్టారు. ఇటీవల జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో పతనంతిట్ట జిల్లా పోలీస్ చీఫ్ ఈ ప్రతిపాదనను ప్రవేశపెట్టగా , ఆ సమావేశంలో దానికి ఆమోదం లభించింది. పంబ , సన్నిధానం, అటవీ మార్గాలకు విధి నిర్వహణ నిమిత్తం ప్రయాణించే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, తాత్కాలిక సిబ్బంది కూడా పంబకు కేఎస్ఆర్టీసీ టిక్కెట్లు పొందడానికి తమ గుర్తింపు కార్డులు లేదా ఇతర అధికారిక పత్రాలను చూపించవలసి ఉంటుంది.

ఈ సూచనలను ఖచ్చితంగా పాటించాలని కార్పొరేషన్ ను ఆదేశిస్తూ జిల్లా యంత్రాంగం కేఎస్ఆర్టీసీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్‌కు లేఖ జారీ చేస్తుంది. మండల సీజన్ కోసం శబరిమల ఆలయం తెరుచుకునే సోమవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపు, నిలక్కల్ నుండి పంపాకు యాత్రికులను తీసుకువెళ్లే బస్సులను నడపవద్దని పోలీసులు కేఎస్ఆర్టీసీని కూడా కోరారు. అప్పటి వరకు , నిలక్కల్ వరకు ప్రయాణానికి మాత్రమే టిక్కెట్లు జారీ చేయబడతాయి. కేఎస్ఆర్టీసీ అధికారులు, ఉద్యోగులు ఆంక్షలను కచ్చితంగా పాటించాలని ఆదేశించారు.

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