 శరవేగంగా కరిమల–పంబ సాంప్రదాయ అటవీ రహదారి పనులు | Traditional Karimala Pamba Forest Route for Sabarimala Pilgrims | Sakshi
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శరవేగంగా కరిమల–పంబ సాంప్రదాయ అటవీ రహదారి పనులు

Nov 14 2026 8:34 PM | Updated on Nov 14 2026 8:48 PM

Traditional Karimala Pamba Forest Route for Sabarimala Pilgrims

శబరిమల అయ్యప్ప భక్తుల సాంప్రదాయ పుణ్యక్షేత్రమైన ఎరుమేలి – కరిమలై – పంబ అటవీ మార్గంలో మండల-మకరవిళక్కు కాలం కోసం తుది సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. అటవీ రహదారుల మరమ్మతులు, తాత్కాలిక మరుగుదొడ్ల సౌకర్యాలు, తాగునీరు సేవా కేంద్రాలు, వైద్య సహాయ కేంద్రాలు, భక్తుల భద్రత పర్యవేక్షణకు ఏర్పాట్లు వంటివి జరుగుతున్నాయి.

పశ్చిమ కనుమల దట్టమైన అడవుల గుండా సాగే ఈ సాంప్రదాయ మార్గం అయ్యప్ప భక్తులకు అత్యంత కష్టతరమైన, ముఖ్యమైన ఆధ్యాత్మిక యాత్రలలో ఒకటి. కరిమల దాటి పంబ చేరుకునే ప్రతి అయ్యప్ప భక్తుని ప్రయాణం సురక్షితంగా సాగాలని ఆకాంక్షిస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు.

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