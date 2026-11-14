శరవేగంగా కరిమల–పంబ సాంప్రదాయ అటవీ రహదారి పనులు

శబరిమల అయ్యప్ప భక్తుల సాంప్రదాయ పుణ్యక్షేత్రమైన ఎరుమేలి – కరిమలై – పంబ అటవీ మార్గంలో మండల-మకరవిళక్కు కాలం కోసం తుది సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. అటవీ రహదారుల మరమ్మతులు, తాత్కాలిక మరుగుదొడ్ల సౌకర్యాలు, తాగునీరు సేవా కేంద్రాలు, వైద్య సహాయ కేంద్రాలు, భక్తుల భద్రత పర్యవేక్షణకు ఏర్పాట్లు వంటివి జరుగుతున్నాయి.
పశ్చిమ కనుమల దట్టమైన అడవుల గుండా సాగే ఈ సాంప్రదాయ మార్గం అయ్యప్ప భక్తులకు అత్యంత కష్టతరమైన, ముఖ్యమైన ఆధ్యాత్మిక యాత్రలలో ఒకటి. కరిమల దాటి పంబ చేరుకునే ప్రతి అయ్యప్ప భక్తుని ప్రయాణం సురక్షితంగా సాగాలని ఆకాంక్షిస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు.