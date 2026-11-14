 తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కొత్త ఇన్‌చార్జ్‌గా బిఎం సందీప్ | BM Sandeep appointed as new in-charge for Telangana Congress | Sakshi
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తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కొత్త ఇన్‌చార్జ్‌గా బిఎం సందీప్

Nov 14 2026 7:18 PM | Updated on Nov 14 2026 7:24 PM

BM Sandeep appointed as new in-charge for Telangana Congress

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఏఐసీసీ (AICC) ఇన్‌ఛార్జ్‌గా బి. ఎం. సందీప్‌ను కాంగ్రెస్ పార్టీ నియమించింది. ఇప్పటివరకు ఈ బాధ్యతల్లో ఉన్న మీనాక్షి నటరాజన్ స్థానంలో బి.ఎం. సందీప్‌ను కొత్త ఇన్‌ఛార్జ్‌గా నియమిస్తూ ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ శనివారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ నియామకానికి కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ఆమోదం తెలిపారని, ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కెసి వేణుగోపాల్ అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. 

"కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు బి. ఎం. సందీప్‌ను తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఏఐసీసీ ఇన్‌ఛార్జ్‌గా నియమించారు, ఇది తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుంది" అని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. అలాగే రాష్ట్రంలో పార్టీ వ్యవహారాలను పర్యవేక్షించిన కాలంలో మీనాక్షి నటరాజన్ అందించిన సేవలను పార్టీ అభినందించింది.

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