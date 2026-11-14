దేశమంతటా శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి ప్రసాదం పంపిణీ

కేరళ: 2026-27 మండల -మకరవిళక్కు యాత్రా కాలానికి ముందు, శబరిమల సన్నిధానంలో 24 గంటలూ పనిచేసే ప్రత్యేక 'స్వామి ప్రసాదం' బుకింగ్ కౌంటర్ను ఏర్పాటు చేయడానికి ఇండియా పోస్ట్, ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు (TDB)తో ద్వైపాక్షిక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.
ఈ పథకం కింద, భక్తులు సన్నిధానంలో అరవణ పాయసంతో సహా పవిత్ర ప్రసాదాన్ని బుక్ చేసుకొని, ఇండియా పోస్ట్ స్పీడ్ పోస్ట్ పార్సెల్ సర్వీస్ ద్వారా దానిని తమ ఇంటి చిరునామాలకు తెప్పించుకోవచ్చు.
సన్నిధానంలో ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డుకు చెందిన ప్రస్తుత అరవణ, అప్పం పంపిణీ కౌంటర్లతో పాటు ఈ ప్రత్యేక బుకింగ్ కౌంటర్ కూడా పనిచేస్తుంది. భక్తులు భారతదేశంలోని ఏ పోస్ట్ ఆఫీస్ ద్వారా అయినా దేశవ్యాప్తంగా గమ్యస్థానాలకు స్వామి ప్రసాదాన్ని బుక్ చేసుకొని పంపించగలరు.
ఈ చొరవ వల్ల, తిరుగు ప్రయాణంలో ప్రసాదాన్ని వెంట తీసుకువెళ్లలేని అయ్యప్ప భక్తులకు అది మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి వస్తుందని, అలాగే భారీ యాత్రా రద్దీ మధ్య ప్రసాదాన్ని కొనుగోలు చేయడం, రవాణా చేయడంలో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులను నివారించడంలో సహాయపడుతుందని భావిస్తున్నారు.
వార్షిక మండల-మకరవిళక్కు యాత్రా కాలం కోసం శబరిమల ఆలయం నవంబర్ 16న తెరవబడుతుంది, ఈ యాత్రకు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తారని అంచనా.
ఇదీ చదవండి: నాటో సభ్యత్వం కావాలంటే 'డాన్బాస్'ను వదులుకోవాల్సిందేనా?