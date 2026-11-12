 రామాయణ మూవీ.. దురంధర్-2 రికార్డ్ బ్రేక్ | Ramayana conquers Kerala box office with Rs 20 crore in 6 days | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Ramayana Movie: రామాయణ మూవీ.. దురంధర్-2 రికార్డ్ బ్రేక్

Nov 12 2026 5:01 PM | Updated on Nov 12 2026 5:05 PM

Ramayana conquers Kerala box office with Rs 20 crore in 6 days

రణ్‌బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి రామాయణ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద అదరగొడుతోంది. దీపావళి కానుకగా ఈనెల 5న థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ చిత్రం.. వసూళ్లు పరంగా దూసుకెళ్తోంది. ఈ మూవీ రిలీజైన ఏడు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్త రూ. 934.55 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. ఈ మూవీ బుధవారం ఒక్క రోజే దేశవ్యాప్తంగా ఏకంగా రూ. 70.65 కోట్ల నికర వసూళ్లను రాబట్టింది. ప్రముఖ ట్రేడ్ సైట్ శాక్‌నిల్క్ ప్రకారం వారం రోజుల్లోనే ఇండియావ్యాప్తంగా రూ. 511.10 కోట్ల నెట్.. రూ. 611.05 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించింది. ఓవర్‌సీస్‌లో రూ.323.5 కోట్లకు పైగా కలెక్ట్ చేసింది. 

కేరళలో రికార్డ్..

అంతేకాకుండా కేరళ బాక్సాఫీస్ వద్ద రామాయణ సరికొత్త రికార్డ్ సృష్టించింది. ఆ రాష్ట్రంలో రూ. 20 కోట్ల గ్రాస్ మార్కును దాటిన తొలి బాలీవుడ్ చిత్రంగా నిలిచింది. గతంలో 'ధురందర్: ది రివెంజ్' పేరిట ఉన్న రికార్డును అధిగమించింది. మంగళవారం రోజే కేరళలో రూ. 20.90 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది. థియేటర్లలో విడుదలైన ఆరు రోజుల్లోనే ఈ మైలురాయిని చేరుకుంది.  గతంలోరూ. 19.50 కోట్లు రాబట్టిన 'ధురందర్ 2 రికార్డ్ బ్రేక్ చేసింది. గతంలో ఆమిర్ ఖాన్ పీకే, దంగల్ చిత్రాలు మాత్రమే కేరళ బాక్సాఫీస్ వద్ద రాణించాయి.

కాగా.. ఈ సినిమాకు నితీశ్ తివారీ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీ పార్ట్-1గా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు. ఈ మూవీలో రణబీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతాదేవిగా, యశ్ రావణుడిగా నటించారు. ఈ చిత్రంలో రవీ దూబే లక్ష్మణుడిగా, సన్నీ డియోల్ హనుమంతుడిగా కనిపించారు. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ శూర్పణఖ పాత్రలో.. కాజల్ అగర్వాల్ మండోదరిగా మెప్పించారు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ఇడుపు కాయితం’ సినిమా టీజర్ విడుదల (ఫోటోలు)
photo 2

తెలుగు అందం.. పూజిత పొన్నాడ వైర‌ల్ ఫోటోలు

photo 3

ఆంధ్రా శబరిమలగా పిలవబడే అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫోటోలు)
photo 4

‘చంద్రయాన్’ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 5

DNK ('దొంగ నా కొడుకు') మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Anbir Kapoors Ramayana Creates New Box Office Record 1
Video_icon

5 రోజుల్లో రూ.663 కోట్లు! బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తున్న రామాయణం
YS Jagan 3Lakh Financial Assistance To Lakshmi Injured In Raptadu Incident 2
Video_icon

రాప్తాడు ఘటనలో గాయపడిన లక్ష్మీకి YS జగన్ ఆర్థిక సాయం
Rachamallu Siva Prasad Emotional Comments 3
Video_icon

లోకేష్ వీళ్లకు సహాయం చేయలేదు..! కనీసం బాధను కూడా వినలేదు జగన్ కు ఒక్క మాట చెప్పగానే...
CPI Ramakrishna About Pawan Kalyan And Anna Lezhneva Divorce 4
Video_icon

అది ఆయన వ్యక్తిగతం.. కానీ ఒక్కటి చెప్పాలనుకుంటున్నా...!
NVIDIA CEO Jensen Huang Scandal 5
Video_icon

CEO ఎఫైర్.. ట్రిలియన్ డాలర్ల కంపెనీ పాతాళానికి!
Advertisement
 