హీరో అల్లరి నరేశ్ నటించిన తాజా చిత్రం ‘ఆల్కహాల్’. ‘ఫ్యామిలీ డ్రామా’ చిత్రంతో గుర్తింపు పొందిన మెహర్ తేజ్ దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఈ సినిమా ఎట్టకేలకు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ చిత్రాన్ని డిసెంబర్ 18 న థియేటర్లలోకి తీసుకురానున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు.
కాగా అల్లరి నరేష్ ప్రధాన పాత్రలో నటించగా, రుహానీ శర్మ, నిహారిక ఎన్ఎం కీలక పాత్రలు పోషించారు. సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ బ్యానర్లపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. అయితే ఇప్పటికే ఈ చిత్రం నుంచి విడుదలైన టీజర్ ఆకట్టుకుంది. దర్శకుడు మెహర్ తేజ్ మంచి కామెడీ టైమింగ్ పంచ్లతో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించినట్లు టీజర్ చూస్తే తెలుస్తోంది.
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The countdown to madness begins! 🍾 #Alcohol is all set for a GRAND WORLDWIDE RELEASE ON DECEMBER 18th! ❤️🔥 Brace yourselves for a WILD ride! 🔥 #AlcoholFromDec18th @allarinaresh @iRuhaniSharma @JustNiharikaNm @mehertej2 @vamsi84 #SaiSoujanya @chaitanmusic @GhibranVaibodha @NiranjanD_ND @itsudbhav #VishalAbani @Venkatupputuri @SitharaEnts @Fortune4Cinemas #SrikaraStudios @adityamusic
— Allari Naresh (@allarinaresh) November 12, 2026