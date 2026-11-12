 శేఖర్ మాస్టర్‌ కారుని ఢీకొన్న వ్యాన్‌! | Shekhar Master Car Accident Near Muchintal While Returning From Chiranjeevi Film Shoot, Check More Details Inside | Sakshi
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Shekhar Master: శేఖర్ మాస్టర్‌ కారుని ఢీకొన్న వ్యాన్‌!

Nov 12 2026 11:14 AM | Updated on Nov 12 2026 11:49 AM

Shekhar Master Car Accident Near Muchinta

ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ శేఖర్ మాస్టర్ ప్రయాణిస్తున్న కారుకు ఈ రోజు(గురువారం) ఉదయం ప్రమాదం జరిగింది. ముచ్చింతల్‌లో జరుగుతున్న చిరంజీవి ‘కాక’ సినిమా షూటింగ్‌ను ముగించుకుని ఆయన హైదరాబాద్‌కు తిరిగి వస్తుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

ఉదయం 6 గంటల సమయంలో ముచ్చింతల్ సమీపంలోని నాలుగు రోడ్ల కూడలి వద్ద శేఖర్ మాస్టర్ ప్రయాణిస్తున్న కారును ఓ వ్యాన్ ఢీకొట్టింది. దీంతో కారు ప్రమాదానికి గురైంది. అయితే ఈ ఘటనలో శేఖర్ మాస్టర్‌తో పాటు కారులో ఉన్నవారంతా సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని శేఖర్ మాస్టర్ బృందం వెల్లడించింది. దీంతో ఆయన అభిమానులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

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