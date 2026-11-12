 ‘ఇడుపు కాయితం’ టీజర్ వ‌చ్చేసింది.. | Priyadarshi And Naga Durga Starrer Idupu Kayitham Movie Teaser Out, Watch Full Video Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Idupu Kayitham Teaser : ‘ఇడుపు కాయితం’ టీజర్ వ‌చ్చేసింది..

Nov 12 2026 11:01 AM | Updated on Nov 12 2026 11:56 AM

Idupu Kayitham Teaser Out

పల్లెటూరి సంప్రదాయాలు, కుటుంబ భావోద్వేగాల నేపథ్యంలో సినిమా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘ఇడుపు కాయితం’.  ఇందులో ప్రియదర్శి సరసన నాగదుర్గ కథానాయికగా నటిస్తూ ఈ చిత్రంతో వెండితెరకు పరిచయమవుతున్నారు. ఈ సినిమా డిసెంబరు 11న విడుదల కానుంది. అయితే ఈ చిత్రం నుంచి ఈ రోజు( గురువారం) టీజర్‌ను విడుదల చేసింది చిత్ర బృందం.  ఈ టీజర్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తోంది.

వంశీరెడ్డి దొండపాటి ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సుకుమార్, బన్నీ వాస్, తబితా సుకుమార్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.  ఇక ఈ చిత్రానికి సురేష్ బొబ్బిలి అందిస్తున్న సంగీతం అదనపు ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ‘శ్రీలత’, ‘గడప’, ‘బరాత్ బీట్’ పాటలు శ్రోతలను విపరీతంగా అలరించగా, తాజాగా విడుదలైన టీజర్ సినిమాపై మరింత హైప్‌ను క్రియేట్ చేసింది. 

(ఇదీ చదవండి: నాగార్జున రీల్‌ కాదు.. రియల్‌ హీరో: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి)

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆంధ్రా శబరిమలగా పిలవబడే అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫోటోలు)
photo 2

‘చంద్రయాన్’ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 3

DNK ('దొంగ నా కొడుకు') మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

పెళ్లి చేసుకున్న ఇరుముడి హీరోయిన్‌ ప్రియా భ‌వానీ శంక‌ర్ (ఫోటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌ : బాగుంది ‘తమ్మి’.. కుంట! (ఫోటోలు)

Video

View all
AP Mega DSC 2026 Notification And Reservation Details 1
Video_icon

DSC 2026పై అయోమయం

Chandrababu Conspiracy In AP Panchayat Elections 2
Video_icon

పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కూడా కూటమి కుట్రలు..
Big Shock For Indian Techies Over Massive Job Cuts 3
Video_icon

భారత టెక్కీలకు బిగ్ షాక్... ఉద్యోగాలకు భారీ కోత
Varanasi Movie Record-Breaking Deal With Mythri Movie Makers Acquires 4
Video_icon

వారణాసిని దక్కించుకున్న బడా సంస్థ..!
8th Pay Commission About Central Govt Employees Salary 5
Video_icon

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. రూ.18,000 జీతం.. రూ.72,000కి పెంపు..

Advertisement
 