 నన్ను అవమానించారు, అందుకే ఫ్లాప్‌ అయింది: ‘ప్యారడైజ్‌’పై బాబుమోహన్‌ షాకింగ్‌ కామెంట్స్‌ | Babu Mohan Shocking Comments On Nani The paradise Movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నన్ను తీసుకోలేదు.. అందుకే ప్లాఫ్‌ అయింది: ‘ప్యారడైజ్‌’పై బాబుమోహన్‌ షాకింగ్‌ కామెంట్స్‌

Nov 11 2026 6:29 PM | Updated on Nov 11 2026 7:05 PM

Babu Mohan Shocking Comments On Nani The paradise Movie

‘ది ప్యారడైజ్’ మూవీ మేకర్స్‌పై సీనియర్‌ నటుడు, కమెడియన్‌ బాబుమోహన్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సినిమాలో పాత్ర కోసం పిలిపించి..తనను అవమానించారని ఆరోపించారు. దరిద్రం వాళ్ల వెంటపడి తనను పెట్టుకోలేదని.. అందుకే సినిమా ఒక్క రోజు కూడా ఆడలేదని విమర్శించారు. శ్రీకాంత్‌ ఓదెల దర్శకత్వంలో నాని హీరోగా నటించిన చిత్రం ది ప్యారడైజ్‌. భారీ అంచనాల మధ్య సెప్టెంబర్‌లో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయింది.  

అయితే ఈ చిత్రంలో బాబుమోహన్‌ ఓ కీలక పాత్ర పోషించాల్సింది. లుక్‌ టెస్ట్‌ కూడా చేశారు.  కారణం ఏంటో కానీ.. అతన్ని సినిమాలోకి తీసుకోలేదు. షూటింగ్‌ పూర్తయి.. రిలీజ్‌ డేట్‌ ప్రకటించేవరకు కూడా బాబుమోహన్‌  ఆ పాత్ర కోసం పిలుపు వస్తుందని ఎదురు చూశారట. కనీసం సినిమాలోకి తీసుకోవడం లేదనే విషయం కూడా తనకు చెప్పలేదని మేకర్స్‌పై ఫైర్‌ అయ్యాడు బాబు మోహన్‌. 

చదవండి: అనిరుధ్- కావ్య వెడ్డింగ్.. ఎంగేజ్‌మెంట్‌ వీడియో వైరల్

తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ప్యారడైజ్‌ సినిమా గురించి యాంకర్‌ ప్రస్తావించగా.. ‘ప్యారడైజ్‌లో ఓ మంచి పాత్ర కోసం నన్ను పిలిచారు. నా కెరీర్‌లోనే తొలిసారి మేకప్‌ టెస్ట్‌ చేశారు. అందరూ బ్రహ్మండంగా ఉందని మెచ్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఏమైందో తెలియదు కానీ.. షూటింగ్‌ కోసం పిలుపు రాలేదు. మేకర్స్‌  నుంచి ఎలాంటి అప్‌డేట్‌ రాలేదు. రిలీజ్‌ డేట్‌ ప్రకటించేవరకు షూటింగ్‌ కోసం పిలుస్తారేమోనని ఎదురు చూశా.  నేను పనికి రానుకున్నారో ఏమో కానీ నాకు పిలుపు రాలేదు. మరి నాకన్నా బెటర్ యాక్టర్ దొరుకుతాడని నన్ను వద్దన్నారా లేక దరిద్రం వెంటపడి ఆ సినిమా హిట్ అవ్వకూడదని, లక్కీ హ్యాండ్ అయిన నన్ను ఆ సినిమాలో పెట్టకోలేదో తెలియదు. 

ఈవీవీ చెవిలో పువ్వు అనే సినిమా చేస్తే అట్టర్‌  ప్లాఫ్‌ అయింది. ఆ తర్వాత నన్ను పెట్టుకొని ప్రేమ ఖైదీ అనే సినిమా తీస్తే.. సూపర్‌ హిట్‌ అయింది. ‘మామగారు’, ‘మాయలోడు’, ‘చిన్నరాయుడు’, ‘పెద్దరాయుడు’, ‘బావ బావమరిది’ లాంటి సినిమాలో డిఫరెంట్‌ డిఫరెంట్‌ పాత్రలు చేశా. ప్రతి క్యారెక్టర్‌కు ఒక స్పెషల్ బాడీ లాంగ్వేజ్, మాడ్యులేషన్ ఉంటుంది. అలాంటి నన్ను ది ప్యారడైజ్‌ టీమ్‌ పిలిపించి అవమానించింది. ప్లాప్‌ అవ్వాలని వాళ్లకు రాసిపెట్టి ఉందేమో.. అందుకే నన్ను తీసుకోలేదు. ఆ సినిమా థియేటర్స్‌లో ఒక్క రోజు కూడా ఆడలేదని విన్నాను. కనీసం సమాచారం అయినా ఇవ్వాలనే సంస్కారం వాళ్లకు(ప్యారడైజ్‌ టీమ్‌) ఉండాలి’ అని బాబు మోహన్‌ అన్నారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ నయన్ సారిక స్మైలీ లుక్స్.. (ఫోటోలు)
photo 2

అందంచందం.. లంగా ఓణీలో మెగాడాటర్ నిహారిక (ఫొటోలు)
photo 3

సిద్దు జొన్నలగడ్డ కొత్త చిత్రం ప్రారంభం (ఫోటోలు)
photo 4

'గోట్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్.. దివ్య భారతి హైలైట్! (ఫొటోలు)
photo 5

ఉత్తరాంధ్ర ఆరాధ్య దైవం పైడితల్లి అమ్మవారి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు (ఫోటోలు)

Video

View all
Lakshmi Parvathi Counter To Chandrababu Cheap Politics 1
Video_icon

ఒక్క రోజైన నీ చెల్లికి ఒక్క రూపాయి ఇచ్చావా..? పార్వతి కౌంటర్
Two Terrorists Attack In J&K 2
Video_icon

కాశ్మీర్ లో ఉగ్రదాడి.. బైక్‌పై వచ్చి సీఆర్‌పీఎఫ్ సిబ్బందిపై కాల్పులు!
Advocate Shocking Comments 3
Video_icon

జగన్ పరామర్శకు వస్తున్నాడని... జైలు మార్పుపై కుట్ర.. సంచలన నిజాలు
Irumudi Actress Priya Bhavani Shankar Set To Marry 4
Video_icon

ఇరుముడి హీరోయిన్ పెళ్లి సందడి.. ఘనంగా వివాహ వేడుక!
Actress Renu Desai Sensational Comments On Raising Children 5
Video_icon

పిల్లల పెంపకం పై రేణు దేశాయ్ సంచలనం
Advertisement
 