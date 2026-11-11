 సూపర్ హీరోగా శ్రీకాంత్ తనయుడు.. గ్రాండ్‌గా షూటింగ్ ప్రారంభం | Srikanth’s Son Roshan Meka Announces New Pan India Superhero Adventure Film, Check Out Interesting Deets Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Roshan Meka: పాన్ ఇండియా హీరోగా శ్రీకాంత్ తనయుడు.. షూటింగ్ ప్రారంభం

Nov 11 2026 5:02 PM | Updated on Nov 11 2026 5:39 PM

Srikanth Son Roshan Meka Announced another tollywood Movie

పెళ్లిసందడి, ఛాంపియన్ మూవీస్‌తో హీరోగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న శ్రీకాంత్ తనయుడు రోషన్ మేకా. తాజాగా మరో మూవీకి సిద్ధమయ్యారు. రోషన్ హీరోగా భారీ  సూపర్ హీరో అడ్వెంచరస్ మూవీని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు ఇంద్రగంటి మోహనకృష్ణ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.  ఈ చిత్రాన్ని అశోక క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై పాన్ ఇండియాస్థాయిలో అశోక్ వర్ధన్ ముప్పా, సునీల్ బలుసు నిర్మించనున్నారు.

తాజాగా ఈ భారీ అడ్వెంచరస్‌ మూవీ పూజా కార్యక్రమాన్ని హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా నిర్వహించారు. ఈ ఈవెంట్‌కు శ్రీకాంత్ హాజరై ముహుర్తపు షాట్‌కు క్లాప్ కొట్టారు. ఈ చిత్రంలో రేఖా పాండే, వినయ్ రాయ్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీ రెగ్యులర్ షూటింగ్ డిసెంబర్ మొదటి వారంలో ప్రారంభం కానుంది. 
 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ నయన్ సారిక స్మైలీ లుక్స్.. (ఫోటోలు)
photo 2

అందంచందం.. లంగా ఓణీలో మెగాడాటర్ నిహారిక (ఫొటోలు)
photo 3

సిద్దు జొన్నలగడ్డ కొత్త చిత్రం ప్రారంభం (ఫోటోలు)
photo 4

'గోట్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్.. దివ్య భారతి హైలైట్! (ఫొటోలు)
photo 5

ఉత్తరాంధ్ర ఆరాధ్య దైవం పైడితల్లి అమ్మవారి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు (ఫోటోలు)

Video

View all
Dragon Climax Shooting Updates 1
Video_icon

ఎన్టీఆర్ కొత్త లుక్ అదిరిపోయిందిగా.. ఇక ఫ్యాన్స్ కి పూనకాలే!

Anantapur New Mayor Ramesh Goud Meets YS Jagan 2
Video_icon

జగన్ ను కలిసిన నూతన మేయర్ రమేష్ గౌడ్
State Election Commission Ready for Elections to 23 Municipalities and Municipal corporations 3
Video_icon

ఏపీలో మరో ఎన్నికకు నగారా..?
NTR's God of War Movie Gets a Break 4
Video_icon

గురూజీ డౌన్ ఫాల్ స్టార్ట్..! ఎన్టీఆర్ మూవీకి బ్రేక్
YS Jagan Key Meeting With YSRCP Leaders Over Local Body Elections 5
Video_icon

YSRCP ముఖ్య నేతలతో వైఎస్ జగన్ కీలక సమావేశం
Advertisement
 