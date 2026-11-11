 అనిరుధ్-కావ్య వెడ్డింగ్.. ఎంగేజ్‌మెంట్‌ వీడియో వైరల్ | Anirudh Ravichander and Kavya Engagement Video Goes Viral | Sakshi
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Anirudh-Kavya: అనిరుధ్- కావ్య వెడ్డింగ్.. ఎంగేజ్‌మెంట్‌ వీడియో వైరల్

Nov 11 2026 3:01 PM | Updated on Nov 11 2026 3:21 PM

Anirudh Ravichander and Kavya Engagement Video Goes Viral

మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచందర్, సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఓనర్ కావ్య మారన్ పెళ్లి సందడి మొదలైంది. వీరిద్దరి గ్రాండ్ వెడ్డింగ్ గ్రీస్‌లో జరుగుతోంది. రెండు రోజుల పాటు వీరిద్దరి పెళ్లి వేడుక జరగనుంది. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. అయితే ఇది ఏఐ వీడియో అని తెలుస్తోంది. 

అనిరుధ్- కావ్య మారన్‌కు సంబంధించిన ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతోంది. ఈ వీడియోలో అనిరుధ్ ఆమె చేతి వేలికి ఉంగరం తొడిగారు. ఈ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ వేడుక గ్రాండ్‌గా నిర్వహించారు. ఈ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్‌ కోసం ఇప్పటికే పలువురు కోలీవుడ్ ప్రముఖులు గ్రీస్ చేరుకున్నారు. అంతేకాకుండా రాజకీయ ప్రముఖులు సైతం ఈ పెళ్లి వేడుకకు హాజరవుతున్నారు. 
 

 

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