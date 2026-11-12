 ‘రామాయణం’పై మహేశ్‌బాబు కొడుకు రివ్యూ | Mahesh Babu Son Gautham About Ramayana Movie | Sakshi
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Ramayana Movie: ‘రామాయణం’పై మహేశ్‌బాబు కొడుకు రివ్యూ

Nov 12 2026 12:27 PM | Updated on Nov 12 2026 1:23 PM

Mahesh Babu Son Gautham About Ramayana Movie

సూపర్‌స్టార్ మహేశ్ బాబు కొడుకు గౌతమ్ ఘట్టమనేని ప్రస్తుతం సినిమాలపై తన అభిప్రాయాలను పంచుకుంటూ సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తికరంగా మారుతున్నారు. ఇటీవలే నాని నటించిన ‘ది ప్యారడైజ్’ సినిమాకు రివ్యూ ఇచ్చి వార్తల్లో నిలిచాడు. తాజాగా ‘రామాయణ’ చిత్రంపై తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నాడు. 

అది పెద్ద మైనస్‌గా అనిపించలేదు
‘నిజాయతీగా చెబుతున్నా.. ఈ సినిమా నన్ను ఎంతగానో ఆశ్చర్యపరిచింది. గ్రాఫిక్స్, అద్భుతమైన విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, స్క్రీన్‌ప్లే, దర్శకత్వం, నటీనటుల నటన.. ఇలా ప్రతి అంశం ఒకదానికొకటి పోటీపడ్డాయి. అక్కడక్కడా సినిమా కాస్త సాగదీసినట్లు అనిపించినప్పటికీ.. అది పెద్ద మైనస్‌గా అనిపించలేదు’ అని తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు. గౌతమ్ ఈ సినిమాకు ఏకంగా 4.5 రేటింగ్ ఇవ్వడం విశేషం.

కాగా రణబీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘రామాయణ’.  దీపావళి సందర్భంగా విడుదలైన చిత్రాన్ని నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వం వహించారు. నమిత్ మల్హోత్రా నిర్మించిన ఈ సినిమాను భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కించారు. యశ్‌ ఇందులో రావణుడి పాత్రలో కనిపించారు. 

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