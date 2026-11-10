 రాజమౌళి వారణాసి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బిగ్‌ డీల్..! | SS Rajamouli Movie Varanasi Gets Big Deal for Theatrical Release | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Varanasi Movie: రాజమౌళి వారణాసి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ డీల్..!

Nov 10 2026 1:14 PM | Updated on Nov 10 2026 1:23 PM

SS Rajamouli Movie Varanasi Gets Big Deal for Theatrical Release

రాజమౌళి-మహేశ్ బాబు కాంబోలో వస్తోన్న మోస్ట్ అడ్వెంచరస్ అండ్ అవైటేడ్ మూవీ వారణాసి. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ భామ ప్రియాంక చోప్రా హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్స్, గ్లింప్స్ వారణాసిపై అభిమానుల్లో భారీ ఆశలు పెంచేశాయి. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ ఏడాది చివరికీ షూట్ ముగించేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు దర్శకధీరుడు.

ఈ నేపథ్యంలోనే వారణాసికి సంబంధించి ఓ క్రేజీ టాక్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. ఈ మూవీ థియేట్రికల్ రైట్స్ కోసం భారీ డీల్ కుదిరిందని తెలుస్తోంది. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఇతర భాషలకు సంబంధించిన థియేట్రికల్ రైట్స్‌ భారీ ధరకు అమ్ముడైనట్లు సమాచారం. ఈ మూవీ హక్కులను ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ దాదాపు రూ.290 కోట్ల రికార్డ్ ధరకు సొంతం చేసుకున్నారని టాలీవుడ్ లేటేస్ట్ టాక్. అయితే దీనిపై ఎలాంటి అఫీషియల్ ప్రకటనైతే రాలేదు.

కాగా.. ఈ చిత్రాన్ని 2027, ఏప్రిల్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నారు. ఈ చిత్రంలో మలయాళ స్టార్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. రాజమౌళి చెప్పిన ప్రకారం 'వారణాసి'లో రాముడు జీవించిన త్రేతాయుగం సీన్స్ కూడా ఉండనున్నాయి. ఇందులో భాగంగా మహేశ్.. శ్రీరాముడిగానూ కనిపించనున్నాడు.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కుటుంబంతో కలిసి న‌భా న‌టేష్ దీపావ‌ళి సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 2

ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్‌గా శ్రీలీల సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 3

దీపావళి స్పెషల్.. అక్కినేని కుటుంబమంతా ఒకేచోట (ఫొటోలు)
photo 4

అల్లు ఫ్యామిలీ దీపావళి సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 5

#Diwali2026 స్పెషల్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన కృతి శెట్టి..(ఫోటోలు)

Video

View all
Delhi Police vs Lawyers Clash Escalates ACP Suspended After Mass Protes 1
Video_icon

ఢిల్లీ పోలీసుల నిరసన.. ACP మనస్విపై చర్యలు!
TDP Leaders Switch to YSRCP in Prakasam District 2
Video_icon

YSRCP లోకి భారీగా చేరికలు

YSRCP Massive Rally At Anantapur 3
Video_icon

అనంతపురంలో YSRCP భారీ ర్యాలీ
Assembly election schedule of five states in January 4
Video_icon

జనవరిలో ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్..!
Allu Arjun Celebrates Diwali 2026 With Family 5
Video_icon

అయాన్‌కు బన్నీ ఇచ్చిన దీపావళి గిఫ్ట్ ఏంటో తెలుసా?
Advertisement
 