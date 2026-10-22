 విడాకులు తీసుకున్న పవన్‌ కల్యాణ్‌, ఆయన భార్య అన్నాలెజినోవా | AP Deputy CM Pawan Kalyan and Wife Anna Lezhneva Divorced | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విడాకులు తీసుకున్న పవన్‌ కల్యాణ్‌, ఆయన భార్య అన్నాలెజినోవా

Nov 10 2026 12:14 AM | Updated on Nov 10 2026 12:23 AM

AP Deputy CM Pawan Kalyan and Wife Anna Lezhneva Divorced

సాక్షి,అమరావతి : ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఆయన భార్య అన్నా కొణిదెల విడాకులు తీసుకున్నారనే ప్రచారం జరుగుతుంది. ఈ ప్రచారానికి బలం చేకూర్చేలా వారిద్దరూ సంయుక్తంగా విడాకుల ప్రకటన చేశారంటూ ఓ లేఖ సోషల్‌ మీడియాలో వెలుగులోకి వచ్చింది.   

సదరు సోషల్ మీడియా పోస్టులో .. ‘వైవాహిక బంధం ముగిసినప్పటికీ తాము మంచి స్నేహితులుగా కొనసాగుతామని పవన్‌,అన్నా కొణిదెల స్పష్టం చేశారు. పిల్లల సంతోషం, భవిష్యత్తు తమ ఇద్దరికీ అత్యంత ముఖ్యమని పేర్కొన్నారు. వారి సంక్షేమమే తమ ప్రథమ ప్రాధాన్యతగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.  

ఈ వ్యక్తిగత నిర్ణయానికి సంబంధించిన సమయంలో తమ గోప్యతను గౌరవించాలని అభిమానులు, శ్రేయోభిలాషులు, మీడియా ప్రతినిధులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇన్నాళ్లూ తమకు మద్దతుగా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ పవన్ కల్యాణ్, అన్నా కొణిదెల కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌ స్టన్నింగ్‌ ఫోటోలు
photo 2

దివాళీ వేళ మెరిసిన తారలు (ఫోటోలు)
photo 3

19 ఏళ్లకొకసారే ఇలా.. మంజుల బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

శ్రీకాంత్ కూతురిని చూశారా? ఎలా మెరిసిపోతోందో? (ఫొటోలు)
photo 5

జపాన్‌లో అత్తమామలతో కలిసి రష్మిక సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Another low-pressure area in the Bay of Bengal 1
Video_icon

బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం
YS Jagan sensational tweet about Chandrababu 2
Video_icon

చంద్రబాబుపై వైఎస్ జగన్ సంచలన ట్వీట్
Jail Officials Say They Cannot Even Provide Security to Lella 3
Video_icon

అప్పిరెడ్డికి భద్రత కూడా కల్పించలేమన్న జైలు అధికారులు
Chevireddy Bhaskar Reddy Birthday Celebrations 4
Video_icon

చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్
Ramayana Creates Box Office History 5
Video_icon

రామాయణ రికార్డుల జాతర
Advertisement
 