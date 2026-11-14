 తొలి మ్యాచ్‌లో సంజూ శాంసన్‌ ఫెయిల్‌ | SMAT 2026: Sanju Samson Fails Kerala Scores 138 vs Madhya Pradesh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తొలి మ్యాచ్‌లో సంజూ శాంసన్‌ ఫెయిల్‌

Nov 14 2026 6:27 PM | Updated on Nov 14 2026 6:31 PM

SMAT 2026: Sanju Samson Fails Kerala Scores 138 vs Madhya Pradesh

PC: BCCI Domestic X

దేశవాళీ టీ20 టోర్నమెంట్‌ సయ్యద్‌ ముస్తాక్‌ అలీ ట్రోఫీ-2026 సీజన్‌ ఆరంభ మ్యాచ్‌లో కేరళ కెప్టెన్‌, టీమిండియా స్టార్‌ సంజూ శాంసన్‌ విఫలమయ్యాడు. మధ్యప్రదేశ్‌తో మ్యాచ్‌లో ఓపెనర్‌గా బరిలోకి దిగిన ఈ కుడిచేతి వాటం బ్యాటర్‌.. మూడు బంతులు ఎదుర్కొని కేవలం ఒకే ఒక్క ఫోర్‌ బాది నిష్క్రమించాడు.

కాగా దేశీ టీ20 టోర్నీ తాజా ఎడిషన్‌ శనివారం మొదలైంది. న్యూ చండీగఢ్‌ వేదికగా తమ తొలి మ్యాచ్‌లో కేరళ- మధ్యప్రదేశ్‌ బరిలోకి దిగాయి. టాస్‌ గెలిచిన కేరళ తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది. టాపార్డర్‌లో ఓపెనర్లు సంజూ శాంసన్‌ (4), మహ్మద్‌ అజారుద్దీన్‌ (10)... అహ్మద్‌ ఇమ్రాన్‌ (1) పూర్తిగా విఫలమయ్యారు.

ఇలాంటి తరుణంలో నాలుగో నంబర్‌ బ్యాటర్‌ సల్మాన్‌ నిజార్‌, ఐదో స్థానంలో వచ్చిన అఖిల్‌ స్కేరియా బాధ్యతాయుత ఇన్నింగ్స్‌ ఆడారు. సల్మాన్‌ 53 బంతుల్లో ఐదు ఫోర్లు, రెండు సిక్సర్లు బాది 69 పరుగులు సాధించాడు. అఖిల్‌ 35 బంతుల్లో 32 పరుగులు చేశాడు. ఇద్దరూ కలిసి నాలుగో వికెట్‌కు 67 పరుగులు జోడించారు.

మిగిలిన వారిలో విష్ణు వినోద్‌ (6) విఫలం కాగా.. నిఖిల్‌ ఎమ్‌, కార్తిక్‌ నాయర్‌ తలా రెండు పరుగులతో అజేయంగా నిలిచారు. ఈ క్రమంలో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఆరు వికెట్లు నష్టపోయిన కేరళ కేవలం 138 పరుగులు చేసింది. మధ్యప్రదేశ్‌ బౌలర్లలో త్రిపురేశ్‌ సింగ్‌ మూడు వికెట్లు తీయగా.. ఆవేశ్‌ ఖాన్‌ రెండు, శివాంగ్‌ కుమార్‌ ఒక వికెట్‌ పడగొట్టారు.

ఇదీ చదవండి: పృథ్వీ షా ఫర్వాలేదనిపించినా.. తప్పని ఓటమి
అవకాశం ఇచ్చినా ఫెయిల్‌ అయ్యాడు.. ఇలా అయితే కష్టం: గంభీర్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ఆకాశంలో ఒక తార’ మూవీ నటి సాత్విక వీరవల్లి (ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న లావణ్య త్రిపాఠి (ఫోటోలు)
photo 3

మహేశ్ బాబు ఫ్యామిలీలో పెళ్లి సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

'డిస్కో ఇన్ఫెర్నో' ఫ్యాషన్ ప్రదర్శనలో నటి శార్వరి వాఘ్ (ఫోటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌లో అట్టహాసంగా ‘భారత్‌ సమ్మిట్‌’ ప్రారంభం (ఫోటోలు)

Video

View all
Kota Rukmini Company Scam About 7 Crores 1
Video_icon

చీట్ చేసిన కోటా రుక్మిణి..? అసలు స్టోరీ ఇదే
Heavy Rains In Andhra Pradesh 2
Video_icon

మరో తుఫాన్.. ఉత్తరాంధ్రకు భారీ ముప్పు..!

New Urbania Vehicles In Babu Convoy 3
Video_icon

బాబుకు 6కొత్త వాహనాలు ధర ఎంతంటే..?
Advocate Sowmya Suggest Nara Brahmani To Hear Audio Recording 4
Video_icon

నారా బ్రాహ్మణి నువ్వు కూడా ఆడియో విని.. బ్రాహ్మణికి సూటి ప్రశ్న!
Sarpanch Post Sold for Rs. 29 Lakhs! Auction in the Name of Unanimous Election 5
Video_icon

సర్పంచ్ పదవి ఖరీదు రూ.29 లక్షలు! ఏకగ్రీవం పేరుతో వేలంపాట..
Advertisement
 