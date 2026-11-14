అండర్-19 ఆసియాకప్ 2026లో వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ తనయుడు, భారత యువ ఓపెనర్ ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్ మరోసారి అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఈ టోర్నీలో భాగంగా అల్ అమెరాత్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ వేదికగా పాకిస్తాన్తో జరుగుతున్న ఫైనల్లో సెహ్వాగ్ హాఫ్ సెంచరీతో మెరిశాడు.
338 పరుగుల భారీ లక్ష్య చేధనలో భారత్కు ఆర్యవీర్ ఘనమైన ఆరంభాన్ని ఇచ్చాడు. 61 బంతులు ఎదుర్కొన్న ఆర్యవీర్.. 9 ఫోర్ల సాయంతో 58 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. ఇది అతడికి ఈ టోర్నీలో నాలుగో హాఫ్ సెంచరీ కావడం గమనార్హం. ఈ ఈవెంట్లో మొత్తంగా ఐదు మ్యాచ్లు ఆడిన జానియర్ సెహ్వాగ్.. 361 పరుగులతో టాప్ స్కోరర్గా నిలిచాడు. ఇందులో అఫ్గాన్పై సాధించిన భారీ సెంచరీ కూడా ఉంది.
ఇక ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే.. పాక్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో తొమ్మిది వికెట్ల నష్టానికి ఏకంగా 337 పరుగులు సాధించింది. పాక్ బ్యాటర్లలో ఉస్మాన్ ఖాన్(107 ) సెంచరీతో కదం తొక్కగా.. అబ్దుల్ ఖాదిర్ (54 బంతుల్లో 80; 3 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లు), ఫర్హాన్ యూసఫ్ (60 బంతుల్లో 63) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు.
ఇక భారత బౌలర్లలో కావ్యా పటేల్ నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టగా.. చిగురుపాటి వెంకట మూడు, అర్జున్ రాజ్పుత్ ఒక వికెట్ దక్కించుకున్నాడు.