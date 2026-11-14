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భారత్తో జరుగుతున్న అండర్-19 ఆసియా కప్ 2026 ఫైనల్లో పాక్ ఓపెనర్ ఉస్మాన్ ఖాన్ విధ్వంసకర సెంచరీతో చెలరేగిపోయాడు. 111 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్ల సాయంతో 107 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. అతడితో పాటు వన్డౌన్ బ్యాటర్ అబ్దుల్ ఖాదిర్ (54 బంతుల్లో 80; 3 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లు), కెప్టెన్ ఫర్హాన్ యూసఫ్ (62 నాటౌట్) కూడా చెలరేగడంతో తొలుత బ్యాటింగ్ చేస్తున్న పాక్ అతి భారీ స్కోర్ దిశగా సాగుతోంది.
44.1 ఓవర్ల తర్వాత ఆ జట్టు స్కోర్ 299-4గా ఉంది. యూసఫ్తో పాటు హమ్జా జహూర్ క్రీజ్లో ఉన్నాడు. మిగతా పాక్ బ్యాటర్లలో హయమ్ ఖాన్ 21, అహ్మద్ హుసేన్ 17 పరుగులు చేశారు. భారత బౌలర్లలో కావ్య పటేల్ 2 వికెట్లు తీయగా.. చిగురుపాటి వెంకట్, అర్జున్ రాజ్పుత్ తలో వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
ఎవరీ ఉస్మాన్ ఖాన్..?
ఈ మ్యాచ్లో సూపర్ సెంచరీతో కదంతొక్కిన ఉస్మాన్ ఖాన్, 2008లో పాకిస్తాన్లోని పెషావర్లో జన్మించాడు. ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్ అయిన అతడు పాకిస్తాన్ అండర్-19 జట్టులో కీలక ఆటగాడు.
ఇప్పటివరకు పాక్ తరఫున మూడు లిస్ట్-ఏ మ్యాచ్లు, ఒక యూత్ టెస్ట్, 26 యూత్ వన్డేలు ఆడాడు. యూత్ వన్డేల్లో అతడి ప్రదర్శన ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది. 51.65 సగటుతో 1,188 పరుగులు సాధించాడు. అత్యధిక స్కోరు 151. ఈ ఫార్మాట్లో నాలుగు సెంచరీలు, ఆరు అర్ధ సెంచరీలు నమోదు చేశాడు.
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