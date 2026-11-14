 Asia Cup Final: పాక్‌తో అమీతుమీ.. టాస్‌ ఓడిన భారత్‌ | ACC Mens U19 Asia Cup 2026 Final IND VS PAK: Pakistan won the toss and opted to Bat | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Asia Cup Final: పాక్‌తో అమీతుమీ.. టాస్‌ ఓడిన భారత్‌

Nov 14 2026 10:20 AM | Updated on Nov 14 2026 10:20 AM

ACC Mens U19 Asia Cup 2026 Final IND VS PAK: Pakistan won the toss and opted to Bat

source: X

ఏసీసీ మెన్స్‌ అండర్‌ 19 ఆసియా కప్‌ 2026 ఫైనల్లో ఇవాళ భారత్‌, పాక​​్‌ తలపడుతున్నాయి. అల్‌ అమీరట్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో పాక్‌ టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది. ఈ టోర్నీలో పాక్‌ అజేయ జట్టుగా ఫైనల్‌కు చేరగా.. భారత్‌ గ్రూప్‌ దశలో పాక్‌ చేతిలో ఓడింది. సెమీఫైనల్స్‌లో భారత్‌ ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌పై, పాక్‌ బంగ్లాదేశ్‌పై విజయాలు సాధించి ఫైనల్స్‌కు చేరాయి.

పాక్‌తో జరిగిన గ్రూప్‌ దశ మ్యాచ్‌లో భారత మిడిలార్డర్‌ బ్యాటర్‌ అర్జున్‌ రాజ్‌పుత్‌ అద్భుమైన సెంచరీతో మెరిసిన విషయం తెలిసిందే. నేటి మ్యాచ్‌లో అందరి కళ్లు అర్జున్‌ రాజ్‌పుత్‌పైనే ఉన్నాయి. మరోవైపు భీకర ఫామ్‌లో ఉన్న ఆర్యవీర్‌ సెహ్వాగ్‌ కోసం కూడా అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌ తనయుడు అన్వయ్‌ ద్రవిడ్‌, కెప్టెన్‌ లక్ష్య రాజేశ్‌ రాయ్‌చందనీపై కూడా ఫ్యాన్స్‌ ఓ కన్నేసి ఉంచారు.

అండర్‌ 19 విభాగంలో భారత్‌-పాక్‌ ఇప్పటివరకు 31 మ్యాచ్‌ల్లో తలపడగా.. భారత్‌ 17, పాక్‌ 13 మ్యాచ్‌ల్లో విజయాలు సాధించాయి. ఓ మ్యాచ్‌లో ఫలితం తేలలేదు. 

ఇదీ చదవండి: న్యూజిలాండ్‌తో టెస్ట్‌ సిరీస్‌.. టీమిండియాలో కీలక మార్పు


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మహేశ్ బాబు ఫ్యామిలీలో పెళ్లి సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

'డిస్కో ఇన్ఫెర్నో' ఫ్యాషన్ ప్రదర్శనలో నటి శార్వరి వాఘ్ (ఫోటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌లో అట్టహాసంగా ‘భారత్‌ సమ్మిట్‌’ ప్రారంభం (ఫోటోలు)
photo 4

చీరకట్టులో వైష్ణవి చైతన్య అందాల సందడి.. ( ఫొటోలు)
photo 5

‘రియాలిటీ’ మూవీ సాంగ్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Revanth Reddy Key Decision On Raithu Barosa Scheme 1
Video_icon

రైతు భరోసాపై రేవంత్ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం..?
Under-19 Player Nenavath Nandini Suicide In Vikarabad 2
Video_icon

అండర్-19 క్రికెటర్ నందిని ఆత్మహత్య
India vs Pakistan U19 Asia Cup Final Match 3
Video_icon

నేడే భారత్-పాకిస్తాన్ బిగ్ ఫైట్.. ప్రతీకారం తీర్చుకుంటుందా?
Raptadu Accused Hemanth In Critical Condiition 4
Video_icon

రాప్తాడు నిందితుడు పరిస్థితి విషమం
Tourism Director Indukuri Sudharani Resigns In Vizianagaram 5
Video_icon

చంద్రబాబుకు బిగ్ షాక్.. సుధారాణి రాజీనామా
Advertisement
 