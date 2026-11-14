 న్యూజిలాండ్‌తో టెస్ట్‌ సిరీస్‌.. టీమిండియాలో కీలక మార్పు | Kuldeep Yadav released from Test squad, Gurnoor Brar included | Sakshi
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న్యూజిలాండ్‌తో టెస్ట్‌ సిరీస్‌.. టీమిండియాలో కీలక మార్పు

Nov 14 2026 10:03 AM | Updated on Nov 14 2026 10:03 AM

Kuldeep Yadav released from Test squad, Gurnoor Brar included

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న్యూజిలాండ్‌తో జరగనున్న రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ సిరీస్‌కు ముందు టీమిండియాలో కీలక మార్పు చోటుచేసుకుంది. స్పిన్నర్‌ కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ను జట్టు నుంచి తప్పించి, అతడి స్థానంలో యువ ఫాస్ట్ బౌలర్ గర్నూర్ బ్రార్‌ను జట్టులోకి చేర్చారు. ఈ విషయాన్ని బీసీసీఐ శనివారం (నవంబర్ 14) అధికారికంగా ప్రకటించింది.

గర్నూర్ బ్రార్ టెస్ట్‌ జట్టుకు ఎంపిక కావడం ఇదే తొలిసారి. అతడు ఇప్పటివరకు ఒక్క టెస్టు మ్యాచ్ కూడా ఆడలేదు. టెస్ట్‌ జట్టుకు ఎంపిక కావడంతో బ్రార్‌ న్యూజిలాండ్‌తో జరిగే చివరి వన్డేకు అందుబాటులో ఉండడు. అతడి స్థానంలో మరో ఆటగాడిని ఎంపిక చేయబోమని బీసీసీఐ స్పష్టం చేసింది.

మరోవైపు, కుల్దీప్ యాదవ్ ఐదో వన్డే అనంతరం భారత్‌కు తిరిగి రానున్నాడు. దేశవాళీ క్రికెట్‌లో పాల్గొనేందుకు అతడిని టెస్టు జట్టు నుంచి విడుదల చేసినట్లు బీసీసీఐ తెలిపింది. వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ రిషబ్‌ పంత్ కూడా వెల్లింగ్టన్‌లో టెస్టు జట్టుతో చేరాడు.

న్యూజిలాండ్‌తో టెస్టు సిరీస్‌కు భారత జట్టు:
శుభ్‌మన్ గిల్ (కెప్టెన్), యశస్వి జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్ (వైస్ కెప్టెన్), దేవదత్ పడిక్కల్, రిషబ్‌ పంత్, ధ్రువ్ జురెల్, రవీంద్ర జడేజా, అన్షుల్ కాంబోజ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, ఆకాశ్ దీప్, సాయి సుదర్శన్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, వాషింగ్టన్ సుందర్, మహమ్మద్ సిరాజ్, గర్నూర్ బ్రార్.

ఐదో వన్డేకు భారత జట్టు:
శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, తిలక్ వర్మ, ఇషాన్ కిషన్ (వైస్ కెప్టెన్), అక్షర్ పటేల్, నమన్ ధీర్, ఔకిబ్ నబీ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, కుమార్ కుశాగ్ర, మహమ్మద్ సిరాజ్, యశ్ ఠాకూర్, కుల్దీప్ యాదవ్.
 

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