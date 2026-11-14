 ఇంగ్లండ్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు సంచలన నిర్ణయం.. 30 ఏళ్ల తర్వాత | England Set To Tour Zimbabwe After 30 Years For One-Off Test: Report | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇంగ్లండ్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు సంచలన నిర్ణయం.. 30 ఏళ్ల తర్వాత

Nov 14 2026 3:08 PM | Updated on Nov 14 2026 3:13 PM

England Set To Tour Zimbabwe After 30 Years For One-Off Test: Report

ఇంగ్లండ్‌-జింబాబ్వే మధ్య చారిత్రత్మక టెస్ట్ మ్యాచ్‌కు రంగం సిద్దమవుతోంది. దాదాపు మూడు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ఇంగ్లండ్ క్రికెట్ జట్టు జింబాబ్వేలో పర్యటించనున్నట్లు తెలస్తోంది. ఈ టూర్‌లో భాగంగా ఇంగ్లీష్ జట్టు ఆతిథ్య జింబాబ్వేతో ఏకైక టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడనున్నట్లు సమాచారం. ఇండోనేషియాలోని బాలిలో జరిగిన ఐసీసీ త్రైమాసిక సమావేశంలో ఇంగ్లండ్ అండ్ వేల్స్ క్రికెట్ బోర్డు (ECB) ఈ పర్యటనకు అంగీకరించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

కాగా 1996 తర్వాత ఇంగ్లండ్ జట్టు జింబాబ్వేలో టెస్టు మ్యాచ్ ఆడనుండటం ఇదే తొలిసారి. ఈ మ్యాచ్‌కు సంబంధించిన అధికారిక తేదీలను ఇరు దేశాల బోర్డులు త్వరలోనే ప్రకటించనున్నాయి. విక్టోరియా ఫాల్స్‌లోని 'మోసి-ఓవా-తున్యా అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియం' ఈ చారిత్రత్మక మ్యాచ్‌కు ఆతిథ్యమివ్వనున్నట్లు జింబాబ్వే క్రికెట్‌ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

గతంలో ఇంగ్లండ్-జింబాబ్వే మధ్య క్రికెట్ సంబంధాలు అంతంతమాత్రంగానే ఉండేవి. అప్పట్లో జింబాబ్వే ప్రభుత్వ విధానాలకు నిరసనగా ఆ దేశంతో ద్వైపాక్షిక క్రికెట్ సంబంధాలను ఈసీబీ రద్దు చేసుకుంది. జింబాబ్వే సంయుక్తంగా ఆతిథ్యమిచ్చిన 2003 వన్డే ప్రపంచకప్‌లో, భద్రతా కారణాలను చూపుతూ హరారేలో ఆడేందుకు ఇంగ్లండ్ నిరాకరించింది. దీంతో ఐసీసీ ఆ మ్యాచ్ పాయింట్లను జింబాబ్వేకు కేటాయించగా, వారు తదుపరి రౌండ్‌కు అర్హత సాధించారు. ఇంగ్లండ్ మాత్రం టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించాల్సి వచ్చింది.

ఆ తర్వాత 2008లో జింబాబ్వేతో అన్ని రకాల క్రికెట్ సంబంధాలను నిలిపివేస్తున్నట్లు ఈసీబీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. 2009లో జింబాబ్వే జట్టు ఇంగ్లండ్‌లో పర్యటించాల్సి ఉండగా, ఆ సిరీస్‌ను కూడా రద్దు చేసింది.

అయితే సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత, గతేడాది మే నెలలో ఇంగ్లండ్‌లోని ట్రెంట్ బ్రిడ్జ్ వేదికగా ఇరు జట్ల మధ్య ఏకైక టెస్ట్ మ్యాచ్ జరిగింది. ఇప్పుడు ఏకంగా జింబాబ్వే గడ్డపైనే ఇంగ్లండ్ ఆడనుండటం క్రికెట్ వర్గాల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ఆకాశంలో ఒక తార’ మూవీ నటి సాత్విక వీరవల్లి (ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న లావణ్య త్రిపాఠి (ఫోటోలు)
photo 3

మహేశ్ బాబు ఫ్యామిలీలో పెళ్లి సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

'డిస్కో ఇన్ఫెర్నో' ఫ్యాషన్ ప్రదర్శనలో నటి శార్వరి వాఘ్ (ఫోటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌లో అట్టహాసంగా ‘భారత్‌ సమ్మిట్‌’ ప్రారంభం (ఫోటోలు)

Video

View all
Devotee Caught Wearing Spy Camera Glasses In Srikalahasti 1
Video_icon

శ్రీకాళహస్తి గర్భాలయంలోకి స్పై కెమెరా గ్లాసెస్..
Editors Comment Pawan Kalyan Must Need To Control Janasena Activists Posts 2
Video_icon

మీ వాళ్లు జాగ్రత్త! పవన్.. జగన్, అల్లు అర్జున్, NTR ఇంటి మహిళలపై చెప్పుకోలేని బూతులు
Cyclone Approaching To AP Coastal 3
Video_icon

24 గంటల్లో వాయుగుండం.. దూసుకొస్తున్న తుఫాన్
YSRCP Mancha Naga Malleswari Sensational Comments On Pawan Kalyan 4
Video_icon

పవన్ విడాకుల వ్యవహారం గురించి మొదట ABNలో రావడం వెనుక ప్లాన్ అదే..!
AIDWA General Secretary Savitri About Pawan Kalyan 5
Video_icon

ఆడియో ఇంత వైరల్ అయినా కూడా పవన్, అనిత ఎందుకు స్పందించలేదు?
Advertisement
 