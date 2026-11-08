 వెస్టిండీస్‌ బ్యాటర్‌ సరికొత్త చరిత్ర | Kavem Hodge Scripts New World Record As West Indies Top-Order Batter In Bangladesh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వెస్టిండీస్‌ బ్యాటర్‌ సరికొత్త చరిత్ర

Nov 8 2026 9:00 PM | Updated on Nov 8 2026 9:00 PM

Kavem Hodge Scripts New World Record As West Indies Top-Order Batter In Bangladesh

బంగ్లాదేశ్‌తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో వెస్టిండీస్ మిడిలార్డర్ బ్యాటర్ కేవమ్ హాడ్జ్ అద్భుతమైన సెంచ‌రీతో చెల‌రేగాడు.  నాలుగువ‌ రోజు నాటి ఆటలో మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు దిగిన 33 ఏళ్ల హాడ్జ్ త‌న సూప‌ర్ బ్యాటింగ్‌తో విండీస్‌ను ప‌టిష్ట‌ స్థితిలో నిలిపాడు. 189 బంతుల్లో17 ఫోర్లు, ఒక సిక్స‌ర్‌తో 140 ప‌రుగులు చేసి ఇంకా క్రీజులో ఉన్నాడు. అత‌డికి ఇది మూడో టెస్టు సెంచ‌రీ కావ‌డం గ‌మ‌నార్హం. ఈ క్ర‌మంలో కేవమ్ హాడ్జ్ ఓ అరుదైన రికార్డును త‌న పేరిట లిఖించుకున్నాడు.

బంగ్లాదేశ్ గడ్డపై టెస్టుల్లో అత్య‌ధిక వ్య‌క్తిగ‌త స్కోర్ సాధించిన వెస్టిండీస్ టాపార్డర్‌ బ్యాట‌ర్‌గా కేవమ్ హాడ్జ్ నిలిచాడు. ఇంత‌కుముందు ఈ రికార్డు డారెన్ బ్రావో పేరిట ఉండేది. 2012లో ఖుల్నా వేదికగా జరిగిన టెస్టులో డారెన్ బ్రావో 127 పరుగులు సాధించాడు. తాజా మ్యాచ్‌తో బ్రావో ఆల్‌టైమ్ రికార్డును హాడ్జ్ బ్రేక్ చేశాడు.

బంగ్లాదేశ్‌లో విండీస్ టాప్-ఆర్డర్ బ్యాటర్ల అత్యధిక టెస్టు స్కోర్లు:

కేవమ్ హాడ్జ్: 140* వ‌ర్సెస్‌ బంగ్లాదేశ్ (సిల్హెట్, 2026)

డారెన్ బ్రావో: 127 వ‌ర్సెస్‌ బంగ్లాదేశ్ (ఖుల్నా, 2012)

కిర్క్ ఎడ్వర్డ్స్: 121 వ‌ర్సెస్‌ బంగ్లాదేశ్ (మీర్పూర్, 2011)

రామ్‌నరేష్ సర్వాన్: 119 వ‌ర్సెస్  బంగ్లాదేశ్ (ఢాకా)

కియారన్ పొవెల్: 117 వ‌ర్సెస్  బంగ్లాదేశ్ (మీర్పూర్, 2012)
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దివాళి ఫొటోలు పంచుకున్న భూమిక, ప్రగ్యా జైస్వాల్ (ఫొటోలు)
photo 2

దివాళి వేళ.. అనుపమ (ఫోటోలు)
photo 3

జాన్వీ ప్లాన్ చేసిన ఖుషి కపూర్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

దీపావళి స్పెషల్.. హీరోయిన్స్ ఇంత అందంగా ఉన్నారేంటి! (ఫొటోలు)
photo 5

సందడే.. సందడి.. వెలుగుల ముంగిళ్లు (ఫోటోలు)

Video

View all
Visakha Ex TDP Corporator Tellam Raju Joins YSRCP 1
Video_icon

చంద్రబాబుకు భారీ షాక్... 500 మందితో YSRCP లో చేరిన చేరిన టీడీపీ నేత
YSRCP Grand Victory In Bhattugudem ZPTC Election 2
Video_icon

బుట్టాయిగూడెంలో ఘనంగా YSRCP విజయోత్సవ ర్యాలీ
YSRCP Grand Victory In AP Local Elections 3
Video_icon

రిగ్గింగ్ చేసినా.. తగ్గేదేలే... Jagan దెబ్బకు టీడీపీ విలవిల

YSRCP Candidate Victory In Chandragiri Tirupati 4
Video_icon

6 సార్లు రీకౌంటింగ్ చేసినా YSRCP అభ్యర్థిదే విజయం
Google Voluntary Exit Offers For Employees 5
Video_icon

మైక్రోసాఫ్ట్ దారిలో GOOGLE.. భారత్ లో ఎగ్జిట్ ఆఫర్?
Advertisement
 