16న తెరుచుకోనున్న శబరిమల ఆలయం.. ఈ ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తి

తిరువనంతపురం: రాబోయే మండల-మకరవిళక్కు సీజన్లో శబరిమలలో యాత్రికులకు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా దర్శనం కల్పించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయని ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు (టీడీబీ) అధ్యక్షుడు కె. జయకుమార్ తెలిపారు. శబరిమల ఆలయం నవంబర్ 16న సాయంత్రం 4 గంటలకు తెరుచుకుంటుంది. అన్ని ప్రధాన సివిల్ పనులు పూర్తయ్యాయని , కేవలం కొన్ని చిన్న పనులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయని జయకుమార్ తెలిపారు. యాత్రికులకు విశ్రాంతి అందించేందుకు ట్రెక్కింగ్ మార్గంలో పలుచోట్ల స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ సీటింగ్ సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేశారు.
నీలక్కల్లో, సుమారు 6,000 మందికి వసతి కల్పించగల జర్మన్ టెంట్ లోపల కూలర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అరవణ ప్రసాదం పంపిణీ కోసం అదనపు సౌకర్యాలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. అదనంగా ఐదు అరవాణ కౌంటర్లకు మంజూరు చేయడంతో, మొత్తం పంపిణీ కౌంటర్ల సంఖ్య 22కు చేరింది. వీటిలో 19 కౌంటర్లను ధనలక్ష్మి బ్యాంక్ , మూడింటిని సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ నిర్వహిస్తాయి. సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ నిర్వహించే ఐదు అరవణ కియోస్క్లను కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
ఈ సేవను అభ్యర్థించే భక్తుల కోసం బోర్డు అరవాణను తపాలా ద్వారా పంపించే సేవను కూడా ప్రవేశపెట్టనుంది. మొత్తం 14 సమర్పణ కౌంటర్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. నగదు చెల్లింపులను కూడా స్వీకరించినప్పటికీ, డిజిటల్ చెల్లింపులకు ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. వృశ్చిక మాసం మొదటి రోజు (నవంబర్ 17) ఆలయం తెరిచినప్పుడు 50 లక్షల అరవణ డబ్బాలు అందుబాటులో ఉంటాయని జయకుమార్ తెలిపారు. అప్పం నిల్వలు కూడా తగినంతగా ఉంచుతామని ఆయన చెప్పారు. యాత్రా కాలంలో అరవణ లేదా అప్పం దేనికీ కొరత ఉండదని ఆయన యాత్రికులకు హామీ ఇచ్చారు.
రూ. 2 లక్షల జీవిత బీమా కవరేజీ
వర్చువల్ క్యూ విధానం ద్వారా దర్శనం బుక్ చేసుకున్న యాత్రికులకు, యాత్ర సమయంలో మరణం సంభవిస్తే రూ. 2 లక్షల జీవిత బీమా కవరేజీ లభిస్తుందని ఆయన ప్రకటించారు. బుక్ చేసుకున్న తేదీకి ముందు రోజు, ఆ తర్వాత రోజును కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుని, మొత్తం మూడు రోజుల కాలానికి ఈ కవరేజీ వర్తిస్తుంది. బుకింగ్ ప్రక్రియ సమయంలో నామినీ వివరాలను సేకరిస్తారు.
నెయ్యి సరఫరాపై టీడీబీ అధ్యక్షుడు మాట్లాడుతూ.. శబరిమలకు సరఫరాలను పునఃప్రారంభించేందుకు మిల్మాకు విజిలెన్స్ క్లియరెన్స్ లభించిందని తెలిపారు. మిల్మా నెయ్యిని కొనుగోలు చేయబోమని తాను గతంలో చేసిన ప్రకటన మానవ బలహీనత కారణంగా చేసి ఉండవచ్చని ఆయన అన్నారు. మిల్మా సొంత సాయుధ వాహనాల్లో శబరిమలకు నెయ్యిని రవాణా చేసి, లీటరుకు రూ. 660 చొప్పున కొనుగోలు చేయనున్నారు. జయకుమార్ ప్రకారం, టెండర్లో పాల్గొన్న ఇతర సంస్థలు అందించిన ధరల కంటే మిల్మా తక్కువ ధరను కోట్ చేసింది.
సుమారు 5,000 లీటర్ల నెయ్యి ఇప్పటికే శబరిమలకు చేరగా , మరో 5,000 లీటర్లు త్వరలో అందజేయనున్నారు. ఒప్పంద లాంఛనాలు పూర్తయిన అనంతరం మిగిలిన పరిమాణాన్ని సన్నిధానానికి సరఫరా చేస్తారు. ఈ సీజన్లో పంబలోని చక్కుపాలంలో పార్కింగ్కు అనుమతి ఉంటుందని జయకుమార్ తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా, 2026-27 మండల-మకరవిళక్కు యాత్రా కాలానికి జరుగుతున్న సన్నాహాలపై తాను సంతృప్తిగా ఉన్నానని దేవస్థానం మంత్రి కె.మురళీధరన్ అన్నారు.