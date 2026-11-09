శబరిమలలో అరవణ నిల్వల కొరత ఏర్పడే అవకాశం

శబరిమల: మండల యాత్రా కాలం ప్రారంభం కావడానికి కేవలం వారం రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉండగా, సన్నిధానంలోని అరవాణ ప్లాంట్ను ఆధునీకరించడంలో జరుగుతున్న జాప్యం , నిల్వల లభ్యతపై ఆందోళనలను రేకెత్తించింది. ఈ యాత్రా కాలం ప్రారంభానికి ముందే 75 లక్షల అరవాణ టిన్ల బఫర్ స్టాక్ను ఏర్పాటు చేయాలని ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు ప్రణాళిక వేసింది. అయితే రోజుకు అవసరమైన 3.60 లక్షల టిన్లకు గాను, ప్రస్తుతం ఈ ప్లాంట్ రోజుకు కేవలం 2.40 లక్షల టిన్లను మాత్రమే ఉత్పత్తి చేస్తోంది. గత సంవత్సరం, 47 లక్షల టిన్ల బఫర్ స్టాక్ ఉన్నప్పటికీ, యాత్రా కాలంలో ఆలయం కొరతను ఎదుర్కొంది. ఆ సమయంలో, రోజువారీ ఉత్పత్తి 2.50 లక్షల టిన్లుగా ఉండేది.
అరవాణ ప్లాంట్లో ఇప్పటికే ఉన్న 23 ప్రిపరేషన్ పాన్లకు అదనంగా మరో ఆరు ప్రిపరేషన్ పాన్లు, రెండు కూలింగ్ ఛాంబర్లు, ఒక బాయిలర్ను ఏర్పాటు చేసి ఉత్పత్తిని పెంచాలన్నది ప్రణాళిక. విస్తరణ పనులు చేపట్టేందుకు చింగం మాస పూజల అనంతరం ప్లాంట్ను మూసివేశారు. అయితే, ఆ పనులు ఇంకా అసంపూర్తిగానే ఉన్నాయి.
ఆవిరితో నడిచే ఆరు కొత్త తయారీ పాత్రలను ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ, ప్రస్తుతం వాటిలో మూడింటిని మాత్రమే అరవాణ ఉత్పత్తికి ఉపయోగిస్తున్నారు. ప్యాకేజింగ్ లో జాప్యం ఆందోళనలను మరింత పెంచుతోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న యంత్రాల సామర్థ్యం పరిమితంగా ఉండటం వల్ల ప్యాకేజింగ్ ప్రక్రియ కూడా ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఈ ప్లాంట్లో 1999 మరియు 2018లో ఏర్పాటు చేసిన రెండు సెమీ-ఆటోమేటిక్ ప్యాకేజింగ్ యంత్రాలు ఉన్నాయి. 1999లో ఏర్పాటు చేసిన యంత్రానికి మొదట్లో నిమిషానికి 180 టిన్లను ప్యాక్ చేసే సామర్థ్యం ఉండేది. అయితే, కాలం చెల్లడం వల్ల దాని ఉత్పత్తి నిమిషానికి 110 టిన్లకు పడిపోయింది.
2018లో ఏర్పాటు చేసిన యంత్రం రోజుకు 3.50 లక్షల టిన్లను ప్యాక్ చేయగలదని కంపెనీ పేర్కొంది. అయితే, కాలం చెల్లడం మరియు సకాలంలో నిర్వహణ చేపట్టకపోవడం వల్ల దాని సామర్థ్యం కూడా తగ్గిపోయింది. రెండు యంత్రాలను రోజుకు 20 గంటలకు మించి నడపలేరు. ప్యాకేజింగ్లో జాప్యం యాత్రా కాలంలో అరవాణ పంపిణీపై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.