శబరిమల యాత్రలో కీలక మార్పులు.. ఈసారి కొత్త ఏర్పాట్లు!

పతనంతిట్ట: రాబోయే శబరిమల మండల - మకరవిళక్కు సీజన్లో అయ్యప్ప భక్తుల యాత్ర సురక్షితంగా, సజావుగా సాగేలా చూసేందుకు, పరిశుభ్రత, భద్రత, నాణ్యమైన సేవలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతనిస్తూ అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని రెవెన్యూ మంత్రి ఏపీ అనిల్కుమార్ ఆదేశించారు.
రెవెన్యూ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన సమీక్షా సమావేశంలో మంత్రి మాట్లాడుతూ.. యాత్ర సమయంలో లోపాలు జరగకుండా ఉండేందుకు, సంభావ్య లోపాలను ముందుగానే గుర్తించి సరిదిద్దాలని అన్నారు. సన్నాహాలను సమన్వయం చేయడంలో జిల్లా యంత్రాంగం చేస్తున్న కృషిని ఆయన అభినందించారు. అలాగే, స్థానిక స్వపరిపాలన సంస్థలను ప్రభావితం చేస్తున్న నిధుల కొరతను, రహదారి పునరుద్ధరణ పనులలోని సాంకేతిక అడ్డంకులను ఆయన ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు.
పంప వద్ద పరిశుభ్రత పాటించాల్సిన ఆవశ్యకతను నొక్కిచెబుతూ, భక్తులు నదిలో బట్టలు పారవేయకుండా నిరుత్సాహపరిచేందుకు అవగాహన ప్రచారాలు నిర్వహించాలని మంత్రి పిలుపునిచ్చారు. పారవేసిన బట్టలను వెంటనే తొలగించడానికి ఒక ప్రత్యేక వ్యవస్థను కూడా ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన అన్నారు.
అలాగే, పెరుగుతున్న ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల సంఖ్య దృష్ట్యా, పంపా వద్ద ఉన్న ఛార్జింగ్ సౌకర్యం సరిపోదని, నిలక్కల్లో కూడా ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. రద్దీని నివారించడానికి యాత్రా కాలంలో కనీసం రెండు ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను అందుబాటులో ఉంచాలి. వివిధ రాష్ట్రాల నుండి వచ్చే భక్తులు తమ సొంత భాషలలో అవసరమైన సమాచారాన్ని పొందేందుకు వీలుగా, సన్నిధానం, పంపా అలాగే ఇతర ప్రధాన పుణ్యక్షేత్రాల సమావేశ స్థలాల వద్ద బహుభాషా ప్రకటనలను విస్తరించాలని మంత్రి ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డును ఆదేశించారు.
పోలీసులతో సహా వివిధ విభాగాల మధ్య మెరుగైన సమన్వయంతో సమర్థవంతమైన అత్యవసర సహాయం అందించాల్సిన అవసరాన్ని ఆయన నొక్కిచెప్పారు. అలాగే, తగినంత తాగునీరు, ఇతర ప్రాథమిక సౌకర్యాలు అందేలా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించడంతో పాటు ప్రతి భక్తుడు కేవలం దర్శనంతోనే కాకుండా వివిధ శాఖలు అందించే సేవలతో కూడా సంతృప్తి చెంది, క్షేమంగా, సంతోషంగా ఇంటికి తిరిగి వెళ్లాలని ఆయన అన్నారు. అన్ని శాఖలలో సేవా ప్రమాణాలను మెరుగుపరచాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
దాంతోపాటు రోజువారీ శబరిమల తాజా సమాచారం, అలాగే వివిధ యాత్రికుల సేవలను అందించేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం అభివృద్ధి చేసిన శబరి పోర్టల్ను మంత్రి ప్రారంభించారు. సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు నవీకరించాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశిస్తూ.. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు, ప్రస్తుత యాత్రా కాలం ముగిసిన వెంటనే వచ్చే యాత్రా కాలానికి సన్నాహాలు ప్రారంభించాలని ఆయన ఇంకా పిలుపునిచ్చారు.
ఈ సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే పజకులం మధు, జిల్లా కలెక్టర్లు ఎ. నిజాముద్దీన్ (పత్తనంతిట్ట), డాక్టర్ దినేషన్ చెరువాత్ (ఇడుక్కి), చేతన్ కుమార్ మీనా (కొట్టాయం), జిల్లా ఉన్నతాధికారులు, స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులుతోపాటు వివిధ శాఖల అధికారులు హాజరయ్యారు.