 జార్ఖండ్‌లో ఘోర ప్రమాదం.. మృతుల్లో చిన్నారులు, మహిళలు.. | Jharkhand Lorry Accident Seven People's Dead Incident | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జార్ఖండ్‌లో ఘోర ప్రమాదం.. మృతుల్లో చిన్నారులు, మహిళలు..

Nov 6 2026 7:53 AM | Updated on Nov 6 2026 8:26 AM

Jharkhand Lorry Accident Seven People's Dead Incident

రాంచీ: జార్ఖండ్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. కుంతి జిల్లాలో జనాలపైకి ఓ లారీ దూసుకెళ్లడంతో ఏడుగురు అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు.. మృతుల్లో ముగ్గురు చిన్నారులు, ముగ్గురు మహిళలు ఉన్నారు. ఈ ఘటనలో పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. 

ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ప్రమాదానికి లారీ డ్రైవర్‌ అతి వేగమే కారణమని సమాచారం. ఈ ఘటనపై మరింత సమాచారం తెలియాల్సి ఉంది. 

ఇదీ చదవండి: దారుణం : భార్యను కుర్చీకి కట్టేసి పెట్రోల్‌ పోసి నిప్పంటించాడు!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లో దీపావళి సందడి (ఫోటోలు)
photo 2

గ్రాండ్‌గా హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్ నిశ్చితార్థం (ఫోటోలు)
photo 3

వైఎస్ అనిల్ కుమార్తె వివాహ వేడుక.. ఒకే వేదికపై జగన్, విజయ్, కేటీఆర్ (ఫోటోలు)
photo 4

అందాల అనుపమ.. తాజా ఫొటోలు
photo 5

సింపుల్‌ లుక్స్‌లోనూ అదిపోయిన భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫోటోలు)

Video

View all
Advocate Rajini Reveals Shocking Incident In MPTC And ZPTC Election Polling 1
Video_icon

10 మంది జనసేన, టీడీపీకి చెందిన వృద్దులు YSRCP కి ఓట్లు వేయడం నేను చూసి...
YS Jagan Sensational Comments On Chandrababu Over AP Local Body Election 2
Video_icon

నిజమైన గెలుపు మాదే
Vallabhaneni Vamsi Reacted On TDP In Local Elections 3
Video_icon

బాబులో ఓటమి భయం.. 2029లో ప్రజలు చెక్ పెడతారు
TDP Goons And Police Over Action In Local Body Elections 4
Video_icon

మోదీ గుప్పిట్లో బాబు గెలుపు రహస్యం
Swapping Of Ballot Boxes In Mid Night By TDP Leaders In Guntur 5
Video_icon

అర్థరాత్రి బ్యాలెట్ బాక్స్ ల మార్పు.. రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్న YSRCP
Advertisement
 