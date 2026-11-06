 పంబలో వాహనాల పార్కింగ్‌కు కేరళ హైకోర్టు అనుమతి | Kerala High Court allows vehicle parking in Pamba | Sakshi
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పంబలో వాహనాల పార్కింగ్‌కు కేరళ హైకోర్టు అనుమతి

Nov 6 2026 10:28 PM | Updated on Nov 6 2026 10:28 PM

Kerala High Court allows vehicle parking in Pamba

శబరిమలలో ఐదేళ్ల తర్వాత పంబలో వాహనాల పార్కింగ్‌కు కేరళ హైకోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది. శబరిమల పంబ మరియు పరిసర ప్రాంతాలలో అయ్యప్ప భక్తుల వాహనాల పార్కింగ్‌పై విధించిన నిషేధాన్ని కేరళ హైకోర్టు తొలగించింది. నేటి నుంచి వాహనాల పార్కింగ్‌కు అనుమతి లభించింది.

2018లో కేరళలో సంభవించిన వరదల వల్ల పంబ నదీ తీరాలు దెబ్బతిన్నాయి మరియు వాహనాల పార్కింగ్ స్థలం ఇసుకతో నిండిపోయింది. దీనికారణంగా పంబలో వాహనాల పార్కింగ్‌పై హైకోర్టు నిషేధం విధించింది.

ఇప్పటివరకు ఉన్న విధానం: పంబకు 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న నిలక్కల్‌లో వాహనాలు పార్క్ చేసేవారు, అక్కడి నుంచి కేరళ ప్రభుత్వ రవాణా సంస్థ (KSRTC) బస్సుల ద్వారా భక్తులు శబరిమలకు చేరుకునేవారు. దీనివల్ల భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.

ప్రస్తుత అనుమతి: తిరువాంకూర్ దేవస్వం బోర్డు దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను స్వీకరించిన కోర్టు ఈ అనుమతిని ఇచ్చింది. ఫాస్ట్‌ట్యాగ్ (FASTag) సౌకర్యం కలిగిన, 4 నుండి 7 సీట్లు ఉన్న చిన్న మరియు (లైట్) కార్లను మాత్రమే పంబ పార్కింగ్‌లో నిలిపేందుకు అనుమతించారు. భారీ వాహనాలు కాకుండా ఈ అనుమతి వర్తిస్తుంది. 14 కంటే ఎక్కువ సీట్లు ఉన్న వాహనాలను ఎప్పటిలాగే నిలక్కల్‌లోనే పార్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

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