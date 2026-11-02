శబరిమలలో శాకాహారం అందుబాటు ధరల్లో..

శబరిమల: ఈ సీజన్ శబరిమల మండల-మకరవిళక్కు తీర్థయాత్ర సందర్భంగా , కేరళలోని ఇడుక్కి జిల్లా యంత్రాంగం యాత్రికుల విశ్రాంతి కేంద్రాల (ఇడతావలం) సమీపంలోని హోటళ్లలో శాకాహార ఆహార పదార్థాల ధరలను నిర్ణయించింది.
ఆహార పదార్థాల ధరల జాబితా:
* ☕ టీ & కాఫీ: ₹15
* 🍋 నిమ్మకాయ పానీయం (Lemon Drink): ₹15
* 🥞 పరోటా: ₹15
* 🍚 కుతారి బియ్యం భోజనం (Rice Meal): ₹80
* 🍛 కూరగాయల బిర్యానీ (Veg Biryani): ₹80
* 🥣 గంజి (Kanji): ₹45
* 🥞 నెయ్యి రోస్ట్ & మసాలా దోశ: ₹60
* 🍽️ పూరీ మసాలా: ₹50
* 🍠 కప్ప (కర్ర పెండలం / Tapioca): ₹35
* 🥟 బోండా, ఉల్లిపాయ వడ, బజ్జీ: ₹12
ముఖ్యమైన నిబంధనలు, సూచనలు
ధరల పట్టిక ప్రదర్శన
5-స్టార్, బార్ హోటళ్లు మినహా అన్ని హోటళ్లు/బేకరీలలో ధరల జాబితాను తెలుగు, మలయాళం, ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం మరియు కన్నడ అనే 6 భాషలలో తప్పనిసరిగా ప్రదర్శించాలి.
మిల్మా ఉత్పత్తులు: మిల్మా (MILMA) ఉత్పత్తులను ప్యాకెట్పై ముద్రించిన గరిష్ట రిటైల్ ధర (MRP)కే విక్రయించాలి.
ఫిర్యాదుల నంబర్లు: ఫుడ్ సేఫ్టీ, లీగల్ మెట్రాలజీ, పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విభాగాల ఫిర్యాదుల హెల్ప్లైన్ నంబర్లను హోటళ్లలో ప్రదర్శించాలి.
తనిఖీలు: అధిక ధరలు వసూలు చేయకుండా నిరోధించడానికి ఉమ్మడి బృందం (Joint Team) ద్వారా కఠినమైన తనిఖీలు నిర్వహించనున్నారు. పవిత్రమైన శబరిమల యాత్రలో భక్తుల నుండి అధిక ధరలు వసూలు చేయకుండా కాపాడేందుకు ఇది ఎంతో అభినందనీయమైన చర్య అని పలువురు అంటున్నారు.